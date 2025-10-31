Elecciones 2026: ¿Morgan Quero podría postular a la Presidencia de la República?

José Tello, especialista en temas electorales, manifestó que, según el ROP, el exministro de Educación se inscribió en el partido Ciudadanos Por el Perú (CPP) recién este año; sin embargo, para ser candidato presidencial, el plazo de afiliación a una agrupación política venció en julio del 2024.

Morgan Quero: experto en temas electorales advierte que su candidatura presidencial sería improcedente | Fuente: RPP

La intención de Morgan Quero para participar en las próximas elecciones del 2026 podrían frustrarse. Según José Tello, experto en temas electorales, habría una improcedencia de inscripción de esta candidatura debido a que no se registró su afiliación en los tiempos establecidos para participar en los comicios.

"Lo que él ha hecho es inscribirse posteriormente, ya cuando este partido contaba con inscripción y, por ende, muy lejos de un plazo para participar en una elección primaria y, por ende, ser candidato presidencial. Recordemos que el plazo para participar en una elección primaria venció el 12 de julio del 2024", manifestó en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

Tello sostuvo que le parece extraño el argumento dado por Alberto Moreno, secretario general de Ciudadanos Por el Perú, al decir que el exministro de Educación se afilió al partido el pasado 9 de julio del año pasado y eso está certificado notarialmente.

"Realmente me parece bastante extraño, porque lo normal es que el señor se inscriba presentando una ficha y ese trámite lo habría consumado aparentemente en el mes de marzo del 2025, ya cuando el partido estaba inscrito. La verdad es algo que tendrá que evaluar la autoridad electoral, yo no le veo mayor asidero", añadió.

Para el especialista, el Jurado Electoral Especial evaluará en primera instancia este caso, porque es esta entidad quien califica la lista de candidatos presidenciales. Luego podría verlo el JNE.

Caso Quero

Alberto Moreno, secretario general de Ciudadanos por el Perú (CPP), en diálogo con RPP, anunció la intención del partido para que Morgan Quero, exministro de Educación del gobierno de Dina Boluarte, sea precandidato a la Presidencia de la República por la organización política.

"El Partido Ciudadanos por el Perú, CPP, ha venido consensuando candidaturas para la plancha presidencial, y podemos anunciar que, después de muchas fatigas internas, hemos consensuado candidatos como el señor Morgan Quero; el que habla, Alberto Moreno; y la compañera Melanie Herrera en este proceso", señaló en exclusiva para nuestro medio.