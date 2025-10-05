"Es decisión del comando técnico": Sergio Peña se mostró sorprendido por no estar en la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sergio Peña fue parte de las últimas convocatorias a la Selección Peruana en el tramo final de las Eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, de cara al amistoso contra Chile, no está considerado por el entrenador interino Manuel Barreto.

Así, Sergio Peña no jugará el cotejo de Perú en tierras rusas este 10 de octubre y previo a lo que será el partido de Alianza Lima contra Alianza Universidad, en la ciudad de Huánuco por la Liga1 Te Apuesto, el mediocampista fue consultado al respecto.

"Obviamente que he estado muchos años en la selección y no estar sorprende. Pero es normal porque cada convocatoria es distinta y los que están seguro lo van a hacer de la mejor manera", dijo Peña en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

En Alianza Lima, Sergio Peña tiene contrato hasta 2028. | Fuente: Club Alianza Lima

Sergio Peña y la Selección Peruana

Asimismo, el también exmediocampista del Malmö FF y el PAOK manifestó que respeta lo que se haya decido en el dirección técnica de la bicolor.

"Han convocado a los que tienen que estar y se respeta. Si no estoy es por algo y es decisión del comando técnico", remarcó el mediocampista.

Asimismo, Sergio Peña agregó que "Hay jugadores que se merecen estar. Nadie me tiene que dar explicaciones de nada".

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC) y Bryan Reyna (Belgrano).