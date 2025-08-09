Últimas Noticias
Mano, penal y gol: Pablo Ceppelini marcó el 1-0 de Alianza Lima contra Ayacucho tras revisión en el VAR [VIDEO]

Ceppelini recibió una tarjeta amarilla en la celebración de su gol.
| Fuente: L1 Max
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Se vio una mano en el VAR, hubo penal y así Alianza Lima abrió el marcador contra Ayacucho FC.

Alianza Lima visitó al elenco de Ayacucho FC en lo que fue el segundo partido de la quinta fecha en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En el primer tiempo, la tienda de Alianza Lima no la tuvo nada fácil para abrir el marcador. Fue recién en la segunda mitad que los íntimos anotaron el parcial 1-0 a su favor y el gol llegó por medio del volante uruguayo Pablo Ceppelini a los 76 minutos.

El árbitro Micke Palomino fue avisado en el VAR para que revise una mano en el área local de parte de José Ataupillco. Es de esta manera que el referí vio las imágenes y cobró penal para Alianza en el Estadio Ciudad de las Américas.

Este fue el gol de Pablo Ceppelini para Alianza Lima.
| Fuente: L1 Max

Un nuevo gol de Pablo Ceppelini en Alianza

De inmediato, el mediocampista charrúa tomó la pelota, remató y el balón fue al medio. El arquero fue a un costado y es así que los íntimos lograron la ventaja.

Hay que tener en cuenta que luego de este cotejo, el equipo que dirige Néstor Gorosito recibirá en Matute a la U. Católica de Ecuador por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Mauricio Arrasco y Matías Succar.

En tanto, los 'zorros' salieron con Juan Valencia; Jonathan Bilbao, Jean Falconi, Brackson León, José Ataupillco; Derlis Orué, Jean Vílchez, Elbio Pérez, Freddy Yovera; Hideyoshi Arakaki y Dylan Caro.

