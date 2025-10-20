A falta de anuncio oficial de Alianza: Néstor Gorosito reveló que firmó su renovación de contrato

Antes del partido de Alianza Lima contra Sport Huancayo por la Liga1, Néstor Gorosito sostuvo que el club tiene el contrato "firmado".
Néstor Gorosito no se mueve de Alianza Lima. El entrenador argentino anunció que firmó su renovación con el elenco de La Victoria de cara a la próxima temporada.
Fue el mismo Néstor Gorosito el que dio cuenta de su continuidad en Alianza. Sus palabras se dieron en la previa del partido del elenco blanquiazul contra Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto
"Yo no entro mucho en el circo y se han comentado muchas mentiras durante este tiempo. Seguramente esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos dieron el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. La semana que viene seguro se anuncia", le dijo Gorosito a L1 Max.
Néstor Gorosito no piensa salir de Alianza
En otro momento, sostuvo que todo se ha dado tras gestiones con la dirección deportiva y administración provisional del club.
"Tenemos el respaldo completo tanto de Franco Navarro como de Fernando Cabada. De los jugadores que es lo más importante de todo", remarcó.
De esta manera, resta que Alianza Lima firme el documento remitido por Néstor Gorosito para que así el DT argentino se mantenga una temporada más en la liga peruana de primera división.
En tanto, hacia lo que fue el cotejo por la Liga1, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Por su parte, Huancayo salió con Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Johan Madrid, Josué Herrera; Diego Carabaño, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Ronal Huaccha e Isaias Luján.