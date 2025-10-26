Mala suerte en Universitario: autogol de Santamaría y llegó el 1-0 para ADT en Tarma [VIDEO]

De ida y vuelta. Universitario visitó a su par de ADT en Tarma en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa, Universitario de Deportes estaba en la obligación de ganar para coronarse tricampeón. Sin embargo, a poco del final del primer tiempo, los cremas tuvieron la mala suerte de protagonizar un autogol, que tuvo como principal foco al defensa central peruano Anderson Santamaría.

A los 43 minutos del partido llegó un tiro de esquina para ADT desde el lado derecho y en el centro Mauro da Luz tocó ligeramente el balón en el área de Universitario.

Este fue el autogol de Anderson Santamaría en la 'U'. | Fuente: L1 Max

Universitario por debajo en el marcador

Esto tomó por sorpresa a 'Santa', quien no tuvo capacidad de reacción al caerle el balón directamente a la cabeza.

Es así que el esférico, en el rebote, fue al arco del arquero Britos y en la 'U' nada pudieron hacer para evitar la anotación a favor del cuadro local.

Para este duelo, Universitario tuvo una oncena titular conformada por Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; José Rivera y Alex Valera.

Por su parte, el Vendaval Celeste salió con Eder Hermoza; John Narvaez, Jhair Soto, Gu Rum, Choi, Fernando Bersano; Carlos Cabello, Ángel Pérez, Ademar Robles, Gerson Barreto; Joao Rojas y Mauro da Luz.