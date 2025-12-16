¿Llega el 'Pirata' Barcos? El enigmático mensaje de Cajamarca FC sobre su próximo fichaje

Hernán Barcos cerró su etapa en Alianza Lima tras cinco temporadas. El 'Pirata' lamentó su partida del cuadro blanquiazul, en el cual logró los títulos nacionales en 2021 y 2022. Sin embargo, ahora está enfocado en decidir en qué club jugará el próximo año.

En las últimas semanas sonó fuerte que Cajamarca FC se encuentra interesado en fichar a Barcos, que logró convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia Alianza Lima. En esa línea, el club recién ascendido a la Liga1 publicó un enigmático mensaje.

En sus redes sociales, Cajamarca FC puso una bandera de pirata y un barco y el símbolo de 'cargando', por lo que pronto podría anunciar un fichaje que no sería otro que Barcos.

Barcos, de 41 años, se encuentra vigente tras una buena campaña 2025.

Los números de Barcos en 2025

El argentino nacionalizado peruano anotó 77 goles en 189 partidos con Alianza. Esta última temporada marcó 15 goles entre Liga1, Libertadores y Sudamericana.