Capitana de Alianza Lima se emociona por mensaje de Hernán Barcos tras bicampeonato en la Liga Femenina

Rafinha Marques, capitana de Alianza Lima, expresó un profundo agradecimiento a Hernán Barcos por su mensaje de aliento tras el bicampeonato del cuadro blanquiazul en la Liga Femenina 2025.

"Felicidades bicampeonas, las mejores siempre", fue el breve mensaje de Barcos, que no pasó por alto por la futbolista brasileña que se consagró como la MVP del campeonato nacional en esta temporada.

"Gracias por todo el apoyo Pirata. Te queremos mucho ídolo", escribió Rafinha, que forma parte del grupo de jugadoras de Alianza que consideran como ídolo a Barcos.

Además de Rafinha también aparece Sandy Dorador, que le rindió un homenaje a Barcos tras festejar al estilo 'Pirata' en el primer partido ante Universitario en Matute.

Recordemos que Barcos se ganó el cariño de las ahora bicampeonas nacionales con gestos durante los cinco años que jugó en Alianza, club en el cual salió bicampeón en 2021 y 2022.

La palabra de Hernán Barcos

A través de sus redes sociales, Hernán Barcos rompió su silencio y publicó un emotivo video de despedida de Alianza Lima, club donde fue figura en las cinco temporadas en la que vistió la camiseta blanquiazul.



Barcos, de 41 años, comenzó su discurso destacando que vivió grandes momentos en Alianza. "Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul, aquí estoy para despedirme de una manera simple y tranquila, como fue mi llegada", sostuvo en Instagram.

"Vivimos cinco años muy lindos juntos, vivimos cosas espectaculares, emociones y tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño y respeto. Nos ganamos esa admiración mutua. Me quedo con todo eso, con esta última semana de gran cariño y gran soporte", agregó.

Además, el 'Pirata' dejó en claro que su familia se hizo hincha blanquiazul. "Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que durante estos cinco años me llenaron. Se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas junto a mi familia, que cuesta despedirse y salir. Pero seguramente es lo mejor para todos", comentó.

Para finalizar, Barcos dijo que Alianza quedará en su corazón. "Deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y que el 2026 sea mucho mejor que fueron estos años. Acá tendrán una familia aliancista más. El pueblo blanquiazul siempre estará en mi corazón", culminó.