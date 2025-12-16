Alianza Lima presentó a Pablo Guede como su nuevo entrenador: "Este año vamos a salir campeones" [VIDEO]

Inicia una nueva era. En medio de una gran expectativa, el argentino Pablo Guede fue presentado como el nuevo entrenador de Alianza Lima en conferencia de prensa que se realizó en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.

"Estoy muy feliz y muy contento y muy ilusionado con el desafío de este año", fue la primera declaración de Pablo Guede, que fue acompañado por el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo y el director deportivo Franco Navarro.

"Hablé con varios y lo que me transmitieron es un compromiso que este año vamos a salir campeón y vamos a salir campeones en ese sentido. Eso me comentaron y me puse muy contento", agregó.

"Cuando eres el equipo más grande de un país, estás obligado a competir en todo y por eso tenemos que estar preparados física y mentalmente, pero si tenemos claro que el objetivo es salir campeón", manifestó.

Eso sí, el entrenador de 51 años hizo hincapié que la prioridad es ganar la Liga1, pero que también luchará por destacar en la Copa Libertadores.

"No vamos a dejar de competir en la Copa Libertadores con uñas y dientes, y vamos hacer lo que sea porque somos Alianza. Tenemos la responsabilidad de no regalar nada en ese sentido. Si estamos bien preparados, vamos a competir en todos los ámbitos, sabiendo que salir campeón es la prioridad", culminó Guede.