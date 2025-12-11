No va más: Jorge Fossati no continuará como entrenador de Universitario de Deportes

Fin de una era. Jorge Fossati, una de las piezas claves del tricampeonato de Universitario de Deportes, no va más en su cargo en la dirección técnica del cuadro crema, según pudo conocer RPP.

Según la información recopilada en las últimas horas, Fossati no continuará como entrenador de Universitario de cara al próximo año en el cual el principal objetivo es el tetracampeonato en la Liga 1.

Luego de días de negociaciones, la dirigencia de Universitario no logró alargar la etapa de Fossati, por lo cual se llegó a un acuerdo para poner fin al vínculo que iba hasta fines de 2026.

En su campaña en 2025 con Universitario, Fossati dirigió 32 partidos; con un saldo de 19 triunfos, 8 empates y 5 derrotas.

Franco Velazco, administrador de Universitario, señaló hace unos días que buscaba la continuidad de Fossati, pero la prioridad era velar por los intereses de la 'U'.

"Acá es un tema netamente de negociación. Yo siempre lo he dicho, vamos a velar por nuestros mejores intereses. El caso del profesor no es la excepción, acá no es un tema de pareceres o de temas subjetivos, nosotros como la ‘U’ vamos a siempre priorizar los intereses de la institución", aseveró.

Logros de Jorge Fossati:

Desde su llegada a la ‘U’ en el transcurso del 2023, con Jorge Fossati los cremas se consagraron en el Clausura de ese año, el Apertura 2025 y el Clausura 2025. Además de dos de los títulos nacionales del tricampeonato, también superaron la fase de grupos de la Copa Libertadores.