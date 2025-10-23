Liga 1: Se enfrentan Juan Pablo II y Comerciantes Unidos por la fecha 16

En la previa de Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II. El árbitro designado será Daniel Ureta Pereda.

Por la fecha 16 de la Liga 1, Juan Pablo II y Comerciantes Unidos se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Así llegan Juan Pablo II y Comerciantes Unidos

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II fue derrotado en el Los Chankas frente a Los Chankas por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 3. Le convirtieron 8 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos de la Liga 1

Comerciantes Unidos viene de vencer a Alianza Atlético en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 5 goles y 7 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Comerciantes Unidos se quedó con la victoria por 3 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniel Ureta Pereda.

Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Cienciano: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Comerciantes Unidos en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Sporting Cristal: 1 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Juan Pablo II y Comerciantes Unidos, según país