Antes de sumarse a la Selección Peruana: Felipe Chávez fue titular en el Bayern Munich II por la Regionalliga

Su gran chance. Felipe Chávez, volante que juega en el Bayern Munich II, fue convocado por el director técnico interino de Perú para lo que será, este 10 de octubre, un amistoso internacional contra Chile.

Así, previo a lo que será su arribo a la Selección Peruana, Felipe Chávez ganó minutos con el filial del Bayern Munich en el partido ante el Ansbach de visitante en lo que tiene que ver con la Regionalliga 2025, la cual es la cuarta categoría del fútbol alemán profesional.

En este cotejo, Chávez fue titular en el equipo que dirige el entrenador Holger Seitz. Quedó 1-1 y los goles fueron obra de Tarkan Ucuncu en el local, mientras que Robert Deziel puso la paridad.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el mediocampista de 18 años de edad celebró su llamado al 'equipo de todos' para la nueva fecha FIFA.

El jugador, vía Instagram, compartió la convocatoria de la bicolor y colocó unos corazones, todo tras su cita a a defensor al 'equipo de todos'.

Hay que tener en cuenta que, hace una semana, RPP pudo conocer que el Bayern Munich recibió una carta de reserva por Felipe Chávez por la convocatoria de Manuel Barreto.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Munich II), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).