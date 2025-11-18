Ayacucho FC exige un "pronunciamiento" inmediato por suspensión de partido con Comerciantes Unidos

Ayacucho FC pelea la baja y espera la palabra desde la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol.
Se viene la fase final de la Liga1 Te Apuesto. Esta semana se juega la última fecha del Torneo Clausura 2025, con Ayacucho FC en la pelea por no descender.
Justamente, Ayacucho jugó en casa ante Comerciantes Unidos el 8 de noviembre, y cuando el partido iba 1-0 a favor de los locales, el mismo tuvo que suspenderse por una agresión a uno de los árbitros. El referí Diego Haro optó por la suspensión del duelo entre los 'zorros' y la tienda de Cutervo.
Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial si el partido en Ayacucho se decretó como quedó o si la visita es la vencedora. Por lo mismo es que los de Huamanga emitieron un contundente comunicado.
Ayacucho FC quiere seguir en la Liga1
"Recalcamos que nuestro equipo obtuvo una victoria contundente de 1-0 en los 90 minutos reglamentarios de dicho encuentro", indicaron en un primer momento.
Además, indicaron que esperan un pronunciamiento de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) previo a jugarse la última jornada del Clausura.
"Exigimos a la Comisión de Justicia una solución inmediata para no perjudicar la participación de nuestro equipo que viene de ganar con la transparencia deportiva como es de público conocimiento", es lo que añade Ayacucho FC.
Por último, desde el elenco ayacuchano agregan que "reiteramos que es de público conocimiento que la terna arbitral y futbolistas de Ayacucho FC esperaron el reinicio del juego en el campo deportivo, donde el árbitro tocó su silbato (...) Los jugadores de Comerciantes Unidos no se hicieron presentes".
¿Cómo va la Tabla Acumulada de la Liga1 2025?
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Universitario
|34
|24
|7
|3
|66
|22
|+44
|79
|2
|Cusco FC
|34
|20
|7
|7
|61
|34
|+27
|67
|3
|Alianza Lima
|34
|19
|8
|7
|50
|30
|+20
|65
|4
|Sporting Cristal
|34
|18
|6
|10
|58
|36
|+19
|60
|5
|Melgar
|35
|14
|14
|7
|52
|37
|+15
|56
|6
|Alianza Atlético
|34
|16
|6
|12
|42
|30
|+12
|54
|7
|Deportivo Garcilaso
|35
|14
|10
|11
|48
|40
|+8
|52
|8
|Sport Huancayo
|34
|14
|6
|14
|50
|47
|+3
|48
|9
|ADT
|34
|13
|9
|12
|43
|50
|-7
|48
|10
|Cienciano
|34
|12
|11
|11
|52
|45
|+7
|47
|11
|Los Chankas
|34
|13
|8
|13
|42
|52
|-10
|47
|12
|Atlético Grau
|34
|9
|11
|14
|41
|46
|-5
|38
|13
|Sport Boys
|34
|9
|9
|16
|40
|52
|-12
|36
|14
|Juan Pablo II
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|-15
|33
|15
|Comerciantes Unidos
|33
|8
|9
|16
|34
|52
|-18
|33
|16
|UTC
|34
|8
|8
|18
|33
|59
|-26
|32
|17
|Ayacucho FC
|33
|8
|5
|20
|29
|51
|-22
|29
|18
|Alianza Universidad
|34
|6
|7
|21
|36
|66
|-30
|25
|19
|Deportivo Binacional
|18
|4
|6
|8
|20
|33
|-13
|18
- UNIVERSITARIO ES EL GANADOR DE LA LIGA1 TE APUESTO 2025
- SPORTING CRISTAL SE QUEDA CON EL PUESTO 4 Y VA A LA SEMIFINAL DE LOS PLAYOFFS
- FBC MELGAR CLASIFICÓ A LA COPA SUDAMERICANA 2026
- DEPORTIVO GARCILASO CLASIFICÓ A LA COPA SUDAMERICANA 2026
- ALIANZA UNIVERSIDAD PERDIÓ LA CATEGORÍA Y JUGARÁ LA LIGA2 2026