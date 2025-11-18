Ayacucho FC exige un "pronunciamiento" inmediato por suspensión de partido con Comerciantes Unidos

Se viene la fase final de la Liga1 Te Apuesto. Esta semana se juega la última fecha del Torneo Clausura 2025, con Ayacucho FC en la pelea por no descender.

Justamente, Ayacucho jugó en casa ante Comerciantes Unidos el 8 de noviembre, y cuando el partido iba 1-0 a favor de los locales, el mismo tuvo que suspenderse por una agresión a uno de los árbitros. El referí Diego Haro optó por la suspensión del duelo entre los 'zorros' y la tienda de Cutervo.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial si el partido en Ayacucho se decretó como quedó o si la visita es la vencedora. Por lo mismo es que los de Huamanga emitieron un contundente comunicado.

Esta es la postura de parte de Ayacucho FC.Fuente: Ayacucho Fútbol Club

Ayacucho FC quiere seguir en la Liga1

"Recalcamos que nuestro equipo obtuvo una victoria contundente de 1-0 en los 90 minutos reglamentarios de dicho encuentro", indicaron en un primer momento.

Además, indicaron que esperan un pronunciamiento de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) previo a jugarse la última jornada del Clausura.

"Exigimos a la Comisión de Justicia una solución inmediata para no perjudicar la participación de nuestro equipo que viene de ganar con la transparencia deportiva como es de público conocimiento", es lo que añade Ayacucho FC.

Por último, desde el elenco ayacuchano agregan que "reiteramos que es de público conocimiento que la terna arbitral y futbolistas de Ayacucho FC esperaron el reinicio del juego en el campo deportivo, donde el árbitro tocó su silbato (...) Los jugadores de Comerciantes Unidos no se hicieron presentes".

¿Cómo va la Tabla Acumulada de la Liga1 2025?

Equipo PJ G E P GF GC DG PTS 1 Universitario 34 24 7 3 66 22 +44 79 2 Cusco FC 34 20 7 7 61 34 +27 67 3 Alianza Lima 34 19 8 7 50 30 +20 65 4 Sporting Cristal 34 18 6 10 58 36 +19 60 5 Melgar 35 14 14 7 52 37 +15 56 6 Alianza Atlético 34 16 6 12 42 30 +12 54 7 Deportivo Garcilaso 35 14 10 11 48 40 +8 52 8 Sport Huancayo 34 14 6 14 50 47 +3 48 9 ADT 34 13 9 12 43 50 -7 48 10 Cienciano 34 12 11 11 52 45 +7 47 11 Los Chankas 34 13 8 13 42 52 -10 47 12 Atlético Grau 34 9 11 14 41 46 -5 38 13 Sport Boys 34 9 9 16 40 52 -12 36 14 Juan Pablo II 34 8 9 17 33 48 -15 33 15 Comerciantes Unidos 33 8 9 16 34 52 -18 33 16 UTC 34 8 8 18 33 59 -26 32 17 Ayacucho FC 33 8 5 20 29 51 -22 29 18 Alianza Universidad 34 6 7 21 36 66 -30 25 19 Deportivo Binacional 18 4 6 8 20 33 -13 18