Ayacucho FC exige un "pronunciamiento" inmediato por suspensión de partido con Comerciantes Unidos

| Fuente: Ayacucho Fútbol Club
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Ayacucho FC pelea la baja y espera la palabra desde la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol.

Se viene la fase final de la Liga1 Te Apuesto. Esta semana se juega la última fecha del Torneo Clausura 2025, con Ayacucho FC en la pelea por no descender.

Justamente, Ayacucho jugó en casa ante Comerciantes Unidos el 8 de noviembre, y cuando el partido iba 1-0 a favor de los locales, el mismo tuvo que suspenderse por una agresión a uno de los árbitros. El referí Diego Haro optó por la suspensión del duelo entre los 'zorros' y la tienda de Cutervo.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial si el partido en Ayacucho se decretó como quedó o si la visita es la vencedora. Por lo mismo es que los de Huamanga emitieron un contundente comunicado.

Fuente: Ayacucho Fútbol Club

Ayacucho FC quiere seguir en la Liga1

"Recalcamos que nuestro equipo obtuvo una victoria contundente de 1-0 en los 90 minutos reglamentarios de dicho encuentro", indicaron en un primer momento.

Además, indicaron que esperan un pronunciamiento de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) previo a jugarse la última jornada del Clausura.

"Exigimos a la Comisión de Justicia una solución inmediata para no perjudicar la participación de nuestro equipo que viene de ganar con la transparencia deportiva como es de público conocimiento", es lo que añade Ayacucho FC.

Por último, desde el elenco ayacuchano agregan que "reiteramos que es de público conocimiento que la terna arbitral y futbolistas de Ayacucho FC esperaron el reinicio del juego en el campo deportivo, donde el árbitro tocó su silbato (...) Los jugadores de Comerciantes Unidos no se hicieron presentes".

¿Cómo va la Tabla Acumulada de la Liga1 2025?

EquipoPJGEPGFGCDGPTS
1Universitario3424736622+4479
2Cusco FC3420776134+2767
3Alianza Lima3419875030+2065
4Sporting Cristal34186105836+1960
Melgar35141475237+1556
6Alianza Atlético34166124230+1254
7Deportivo Garcilaso351410114840+852
8Sport Huancayo34146145047+348
9ADT34139124350-748
10Cienciano341211115245+747
11Los Chankas34138134252-1047
12 Atlético Grau34911144146-538
13Sport Boys3499164052-1236
14Juan Pablo II3489173348-1533
15Comerciantes Unidos3389163452-1833
16UTC3488183359-2632
17Ayacucho FC3385202951-2229
18Alianza Universidad3467213666-3025
19Deportivo Binacional184682033-1318

  • UNIVERSITARIO ES EL GANADOR DE LA LIGA1 TE APUESTO 2025
  • SPORTING CRISTAL SE QUEDA CON EL PUESTO 4 Y VA A LA SEMIFINAL DE LOS PLAYOFFS
  • FBC MELGAR CLASIFICÓ A LA COPA SUDAMERICANA 2026
  • DEPORTIVO GARCILASO CLASIFICÓ A LA COPA SUDAMERICANA 2026
  • ALIANZA UNIVERSIDAD PERDIÓ LA CATEGORÍA Y JUGARÁ LA LIGA2 2026

Ayacucho FC Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

