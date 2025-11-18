Manuel Barreto por el universo de jugadores peruanos: "No es suficiente para pelear para clasificar al Mundial"

Perú y su penúltimo amistoso del año. Este martes, la blanquirroja juega contra Chile en la ciudad de Sochi (Rusia) en el marco de la fecha internacional FIFA.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, espera sumar su primera victoria al mando del 'equipo de todos'. El también Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habló en la previa y dejó en claro que con el grueso de futbolistas que actualmente se tiene en consideración no alcanza para llegar a una Copa del Mundo.

"Chile inició un proceso dentro de la eliminatoria, de transición, y nosotros empezamos a trabajarlo recién hace un mes. De sumar el universo de jugadores, que hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo para clasificar al Mundial", le dijo Barreto a ADN Deportes.

La palabra de Manuel Barreto en Perú

Posteriormente, al también exjugador de Universitario se le preguntó sobre cómo cree que se den las cosas ante 'La Roja' en tierras rusas.

"Creo que va a ser un partido de sudamericanos. Con Rusia fue intenso, pero quizás más limpio. Acá quizás más cortado como en la Florida. Sirve en el sentido que ya te vas conociendo un poco", remarcó.

Por último, el entrenador de la Selección Peruana agradeció el apoyo de los hinchas del equipo nacional y espera que el aliento también se sienta en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi, el cual tiene una capacidad para 45 000 espectadores.

"Saludarlos y el otro día que estuvimos allá nos acompañaron. Les agradecemos siempre por el apoyo", agregó el estratega al medio chileno.

Perú vs Chile: alineaciones posibles



Perú: Diego Romero; Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Castillo, Jairo Concha; Kevin Quevedo, Piero Quispe, Maxloren Castro; y Alex Valera.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamin Kuscevic, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Darío Osorio y Gonzalo Tapia.