Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 18 del Clausura?

Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan este sábado 8 de noviembre en el Estadio Las Américas, en Ayacucho (Perú). El partido corresponde a la fecha 18 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Una final para dos equipos que pelean por salvarse del descenso. Ayacucho FC (29) está en el antepenúltimo puesto y está yéndose a la baja, mientras que Comerciantes Unidos (33) quiere certificar su permanencia.

Si Comerciantes Unidos no pierde en condición de visitante, oficialmente se mantendrá en la Liga1 para la próxima temporada. Los ‘zorros’, en tanto, están obligados a ganar y esperar los tropiezos de UTC (32) y Juan Pablo II (30) para salir de la zona de descenso antes de la última fecha.

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: altas y bajas para la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Ayacucho FC no presenta bajas por suspensión para este partido, mientras que Comerciantes Unidos no contará con el lateral izquierdo Paolo Méndez por su expulsión ante Sporting Cristal.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Ayacucho FC ante el elenco cutervino de Comerciantes Unidos está programado para el sábado 8 de noviembre en el Estadio Las Américas, en Huamanga (Ayacucho). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Falconí, Manuel Ganoza, Brackson León, Dylan Caro; Derlis Orué ©, Diego Ramírez, Adrián de la Cruz; Hideyoshi Arakaki, Alonso Yovera y Maximiliano Pérez.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Flavio Alcedo, Rotceh Aguilar, Nahuel Tecilla, Gabriel Alfaro; Williams Guzmán, José Marina; Julian Marchoni, José Parodi, Mathias Carpio; y Matías Sen ©.

