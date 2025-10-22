Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

No van más: Alianza Universidad anunció el despido de jugadores por actos de indisciplina

Alianza Universidad está en el último lugar de la Tabla Acumulada,
Alianza Universidad está en el último lugar de la Tabla Acumulada, | Fuente: CSDC Alianza Universidad de Huánuco
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Por medio de un comunicado, Alianza Universidad dio cuenta de hechos extradeportivos en su plantel.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Universidad no pasa por un buen momento en la Liga1 Te Apuesto 2025 porque está en el último lugar del Acumulado. Además, para la recta final de la temporada, pierde a jugadores por temas extradeportivos.

Resulta que Alianza Universidad, que dirige el entrenador peruano Roberto Mosquera, dio cuenta por medio de un comunicado de la salida de algunos de sus futbolistas por indisciplina. Hay que tener en cuenta que, en ese contexto, Carlos Ascues, Jesús Barco y Alexi Gómez fueron captados por un programa de espectáculos en hechos alejados de las canchas.

"Ante hechos conocidos que involucran futbolistas del plantel en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente", sostiene Alianza UDH en un primer momento.

Lo que indica Alianza Universidad

Asimismo, sostiene que los futbolistas no se entrenan con el primer equipo previo a la jornada 16 del Clausura.

"Los implicados quedan exonerados temporalmente de los entrenamientos, mientras se evalúan sus descargos", es lo que mencionan.

Más adelante, en Alianza Universidad sostienen que este tipo de hechos nos van a ser pasados por alto en el comando técnico y dirigencia. Se mostraron tajantes al respecto.

"El Club reafirma su compromiso con la disciplina, el respeto y la responsabilidad, valores fundamentales para quienes representan a nuestro club y a la ciudad de Huánuco. Ninguna conducta que atente contra estos principios será tolerada", es lo que indican desde el conjunto granate.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario131030259+1633
2Cusco FC138232112+926
3Alianza Lima147342316+724
4Sporting Cristal12642218+1322
5FBC Melgar155642015+521
6ADT136341717021
7Deportivo Garcilaso145631717021
8Comerciantes Unidos135441517-219
9Cienciano135351917+218
10Los Chankas126061524-918
11Alianza Atlético13445119+216
12Sport Huancayo144372424015
13Atlético Grau134361617-115
14Sport Boys144371219-715
15Alianza Universidad134181526-1113
16Juan Pablo II13256916-711
17Ayacucho FC133281121-1011
18UTC132381118-79

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Universidad Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA