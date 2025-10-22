No van más: Alianza Universidad anunció el despido de jugadores por actos de indisciplina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Universidad no pasa por un buen momento en la Liga1 Te Apuesto 2025 porque está en el último lugar del Acumulado. Además, para la recta final de la temporada, pierde a jugadores por temas extradeportivos.

Resulta que Alianza Universidad, que dirige el entrenador peruano Roberto Mosquera, dio cuenta por medio de un comunicado de la salida de algunos de sus futbolistas por indisciplina. Hay que tener en cuenta que, en ese contexto, Carlos Ascues, Jesús Barco y Alexi Gómez fueron captados por un programa de espectáculos en hechos alejados de las canchas.

"Ante hechos conocidos que involucran futbolistas del plantel en actos de indisciplina, contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución, se ha decidido iniciar el procedimiento de despido correspondiente, conforme a la legislación vigente", sostiene Alianza UDH en un primer momento.

Lo que indica Alianza Universidad

Asimismo, sostiene que los futbolistas no se entrenan con el primer equipo previo a la jornada 16 del Clausura.

"Los implicados quedan exonerados temporalmente de los entrenamientos, mientras se evalúan sus descargos", es lo que mencionan.

Más adelante, en Alianza Universidad sostienen que este tipo de hechos nos van a ser pasados por alto en el comando técnico y dirigencia. Se mostraron tajantes al respecto.

"El Club reafirma su compromiso con la disciplina, el respeto y la responsabilidad, valores fundamentales para quienes representan a nuestro club y a la ciudad de Huánuco. Ninguna conducta que atente contra estos principios será tolerada", es lo que indican desde el conjunto granate.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025