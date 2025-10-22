Luis Abram se lesionó en Sporting Cristal: ¿no juega el partido clave ante Universitario en el Nacional?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido vital. Este jueves a las 8:00 p.m. horario peruano, Sporting Cristal visita a Universitario por la fecha 14 (pendiente) del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Esta será la última bala de Sporting Cristal en llevarse la segunda parte de la temporada en la liga peruana de primera división. Tiene fe en sacar la victoria contra el puntero, aunque la presencia de uno de sus referentes está en seria duda. Hablamos de Luis Abram.

Y es que Abram, zaguero de Sporting Cristal, presenta una lesión muscular cual hace que no esté 100 % confirmada su presencia frente a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional.

Con Cristal, Luis Abram fue campeón un par de veces en la Liga1. | Fuente: Club Sporting Cristal

Lo que se sabe de Abram en Sporting Cristal

Fue ante Deportivo Garcilaso en el Cusco, en la pasada victoria rimense 1-0 de visitante, que el internacional con la Selección Peruana tuvo que ser cambiado por una dolencia.

Así, este miércoles será sometido a una serie de pruebas de parte del departamento médico de 'SC'. En las mismas se resolverá si es que presenta un desgarro y decidirá si es que juega contra la 'U'.

Por otra parte, el volante brasilero Gustavo Cazonatti ya entrena a la par de sus compañeros en Sporting Cristal y su regreso a la cancha -ahora frente a Universitario- va a depender de la decisión del director técnico Paulo Autuori.

"Otro paso dado. Poco a poco volviendo a hacer lo que más me gusta", fue lo que colocó el mediocampista hace una semana en su cuenta de Instagram. Su mensaje fue acompañado de una mensaje suyo en un entrenamiento.

¿Dónde ver el Cristal vs Universitario en vivo por TV y streaming?



El partido será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.