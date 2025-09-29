Facundo Callejo está lesionado en Cusco FC: ¿se pierde las próximas fechas claves por el título del Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El goleador de baja. Facundo Callejo, quien es el máximo anotador en lo que va de la temporada de la Liga1 Te Apuesto, marcó en la caída 3-2 de Cusco FC contra Universitario.

Sin embargo, en el segundo tiempo (49 minutos) del partido en el Estadio Monumental, Facundo Callejo dejó el terreno de juego por una lesión. Ante ello, ¿qué es lo que se conoce del estado del atacante de Cusco FC de cara a lo que será la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?

RPP pudo saber que Callejo, quien juega su primera temporada con la camiseta de Cusco, presenta una molestia en los isquiotibiales de uno de sus muslos.

Facundo Callejo, clave en Cusco FC

Ante su malestar frente a la 'U' en condición de visitante es que el comando técnico de su conjunto optó por cambiarlo del terreno de juego del Monumental. En su reemplazo ingresó Juan Tevez.

Está descartado, así, que el delantero sea parte del cotejo de este martes 30 de septiembre contra Deportivo Garcilaso por el Clausura.

El regreso de Facundo Callejo apunta de cara a la fecha 13 el sábado 4 de octubre ante Los Chankas. En el corto plazo volverá a los entrenamientos y todo dependerá de la decisión que indique el DT Miguel Rondelli.

Hay que tener en cuenta que en lo que va de temporada de la Liga1, el exjugador de clubes como Carabobo, Colón y Ramón Santamarina tiene 21 goles. Diez fueron de remates, ocho de cabeza y tres por la vía del penal.

El presente de Cusco FC

Tras la caída frente a Universitario, el entrenador de Cusco FC habló en conferencia y valoró el desempeño de sus dirigidos fuera de casa.

"Nosotros teníamos 17 partidos invictos y de esos ganamos 15. Decir que lo único que tiene que hacer Cusco para salvar el año es venir acá y ganar es injusto. Hay muchos colegas que hablan pavadas y todo el mundo habla. Solo pido que no nos falten el respeto. Decir que nos achicamos o arrugamos...", sostuvo Rondelli.