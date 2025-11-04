Santiago Acasiete explicó la bronca con Christian Tizón en el banco de suplentes: "Quería explicarle unas cosas"

El pasado domingo, Juan Pablo II perdió 2-1 con Cienciano por la Liga1 Te Apuesto, pero el resultado quedó de lado por lo que ocurrió entre el técnico Santiago Acasiete y el jugador Christian Tizón en el banco de suplentes del cuadro de Chongoyape.

Resulta que en el segundo tiempo, Santiago Acasiete decidió cambiar a Christian Tizón y estos dos se fueron a las manos. Las imágenes en el estadio Garcilaso de la Vega rápidamente se volvieron viral en redes sociales y ahora el DT de Juan Pablo II explicó la situación.

"Lo del encuentro con Tizón sí hay unas cosas, calenturas que pasan en el momento, pero todo está bien", fue lo que indicó Acasiete en conferencia de prensa en un primer momento.

Así fue la bronca de Santiago Acasiete con Christian Tizón. | Fuente: L1 Max

Luego, sostuvo que intentó decirle algo a su jugador, pero todo se fue de las manos en la ciudad del Cusco entre ambos.

"Quería explicarle algunas cosas, pero todo se calentó. Tuve que retirarme en ese momento", agregó el también exdefensa de Cienciano y la Selección Peruana.

Lo que pasó entre Santiago Acasiete y Christian Tizón

En las imágenes, se puede ver cómo el uruguayo le muestra dos dedos al técnico, quien se acerca y empuja al futbolista. Luego, sale de la escena y vuelve a regresar para tratar de agredir al jugador, pero esta vez es separado por jugadores y miembros del comando técnico.

Pero, el mal momento que ocurrió en el banco de suplentes se trasladó al campo. Y es que a los segundos de realizar el cambio, Osnar Noronha aprovechó un centro desde el sector izquierdo para poner el 2-1 con el que se Cienciano se llegó la victoria.

