Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Santiago Acasiete explicó la bronca con Christian Tizón en el banco de suplentes: "Quería explicarle unas cosas"

Acasiete lucha por no descender con Juan Pablo II.
Acasiete lucha por no descender con Juan Pablo II. | Fuente: Asociación Club Deportivo Juan Pablo II College Chongoyape
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El DT de Juan Pablo II, Santiago Acasiete, habló brevemente del episodio con Christian Tizón.

El pasado domingo, Juan Pablo II perdió 2-1 con Cienciano por la Liga1 Te Apuesto, pero el resultado quedó de lado por lo que ocurrió entre el técnico Santiago Acasiete y el jugador Christian Tizón en el banco de suplentes del cuadro de Chongoyape.

Resulta que en el segundo tiempo, Santiago Acasiete decidió cambiar a Christian Tizón y estos dos se fueron a las manos. Las imágenes en el estadio Garcilaso de la Vega rápidamente se volvieron viral en redes sociales y ahora el DT de Juan Pablo II explicó la situación.

"Lo del encuentro con Tizón sí hay unas cosas, calenturas que pasan en el momento, pero todo está bien", fue lo que indicó Acasiete en conferencia de prensa en un primer momento.

Así fue la bronca de Santiago Acasiete con Christian Tizón.
Así fue la bronca de Santiago Acasiete con Christian Tizón. | Fuente: L1 Max

Luego, sostuvo que intentó decirle algo a su jugador, pero todo se fue de las manos en la ciudad del Cusco entre ambos.

"Quería explicarle algunas cosas, pero todo se calentó. Tuve que retirarme en ese momento", agregó el también exdefensa de Cienciano y la Selección Peruana.

Lo que pasó entre Santiago Acasiete y Christian Tizón

En las imágenes, se puede ver cómo el uruguayo le muestra dos dedos al técnico, quien se acerca y empuja al futbolista. Luego, sale de la escena y vuelve a regresar para tratar de agredir al jugador, pero esta vez es separado por jugadores y miembros del comando técnico.

Pero, el mal momento que ocurrió en el banco de suplentes se trasladó al campo. Y es que a los segundos de realizar el cambio, Osnar Noronha aprovechó un centro desde el sector izquierdo para poner el 2-1 con el que se Cienciano se llegó la victoria. 

La tabla Acumulada de la Liga 1 Te Apuesto 2025


EquipoPJGEPGFGCDGPTS
1Universitario3324636622+4478
2Cusco FC3319775834+2464
3Alianza Lima3318874829+1962
4Sporting Cristal331761056351857
Melgar35141475237+1556
6Alianza Atlético33156124029+1351
7Deportivo Garcilaso34149124840+851
8Cienciano331211105143+847
9Los Chankas32138114149-847
10Sport Huancayo32136134745+245
11ADT33129124250-845
12 Atlético Grau33911134049-338
13Sport Boys3399154049-936
14Comerciantes Unidos3389163451-1933
15UTC3388173356-2332
16Juan Pablo II3379173047-1730
17Ayacucho FC3385202951-2229
18Alianza Universidad3367203564-2925
19Deportivo Binacional *184682033-1318

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Santiago Acasiete Juan Pablo II Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA