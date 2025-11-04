Últimas Noticias
Aldo Corzo le da la bienvenida a Pedro Gallese en Universitario: "Si viene, sería lindo"

Pedro Gallese ha jugado contra Universitario en la liga peruana.
Pedro Gallese ha jugado contra Universitario en la liga peruana. | Fuente: Orlando City Soccer Club
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El capitán de Universitario mostró su deseo que Pedro Gallese juega en el tricampeón, ante su salida de Orlando City.

Pedro Gallese es jugador libre y en los últimos días el portero peruano respondió sobre la posibilidad de fichar por Universitario. No le cierra la puerta a la tienda crema.

Es así que Aldo Corzo, capitán de Universitario de Deportes, ve con buenos ojos una posible incorporación de Pedro Gallese al ahora tricampeón de la liga peruana de primera división. Espera que se dé su fichaje de cara a la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto y Copa Libertadores.

"Si viene, sería lindo. Quién no quisiera tener a un arquero como Gallese. Es buena persona y un arquerazo. Hay rumores de todo tipo", le dijo Corzo al programa Doble Punta.

En su paso por Orlando, Gallese ganó la US Open Cup.
En su paso por Orlando, Gallese ganó la US Open Cup. | Fuente: Orlando City Soccer Club

Corzo espera a Gallese en Universitario

Asimismo, el 'Mazo' habló de cuando compartió vestuario en la San Martín con el ahora exarquero de Orlando City en la MLS.

"Él era el cuarto portero. Entró un partido en que Leao Butrón estaba suspendido y tapa el penal. Así debutó. Ya te dabas cuenta que pintaba para ser crack. Qué bestia. Tiene una gran personalidad", indicó sobre el 'Pulpo'.

Luego, el referente de Universitario recordó cómo fue su llegada al club y lo mal que la pasó en sus primeros años en el elenco merengue, por la crisis institucional.

"En los camerinos no habían nada. Dos duchas con una cañería y para entrar al hielo tenías que subir las escaleras. El gimnasio era piso con cemento roto por todos lados. Sinceramente, el club estaba mal y uno llegaba pensando que estaba mejor. Me sorprendí y me acomodé a las circunstancias. Era cualquier cosa", agregó.

El próximo partido de Universitario

Este viernes 7 de noviembre, Universitario recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Será el último duelo de local de los cremas en esta temporada y ya se han vendido más de 55 mil entradas. En su recinto, el cuadro que dirige Jorge Fossati celebrará el 'tri'

