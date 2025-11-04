Aldo Corzo le da la bienvenida a Pedro Gallese en Universitario: "Si viene, sería lindo"

En su paso por Orlando, Gallese ganó la US Open Cup. | Fuente: Orlando City Soccer Club

Corzo espera a Gallese en Universitario

Asimismo, el 'Mazo' habló de cuando compartió vestuario en la San Martín con el ahora exarquero de Orlando City en la MLS.

"Él era el cuarto portero. Entró un partido en que Leao Butrón estaba suspendido y tapa el penal. Así debutó. Ya te dabas cuenta que pintaba para ser crack. Qué bestia. Tiene una gran personalidad", indicó sobre el 'Pulpo'.

Luego, el referente de Universitario recordó cómo fue su llegada al club y lo mal que la pasó en sus primeros años en el elenco merengue, por la crisis institucional.

"En los camerinos no habían nada. Dos duchas con una cañería y para entrar al hielo tenías que subir las escaleras. El gimnasio era piso con cemento roto por todos lados. Sinceramente, el club estaba mal y uno llegaba pensando que estaba mejor. Me sorprendí y me acomodé a las circunstancias. Era cualquier cosa", agregó.

El próximo partido de Universitario

Este viernes 7 de noviembre, Universitario recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Será el último duelo de local de los cremas en esta temporada y ya se han vendido más de 55 mil entradas. En su recinto, el cuadro que dirige Jorge Fossati celebrará el 'tri'