Aldo Corzo le da la bienvenida a Pedro Gallese en Universitario: "Si viene, sería lindo"

Pedro Gallese es jugador libre y en los últimos días el portero peruano respondió sobre la posibilidad de fichar por Universitario. No le cierra la puerta a la tienda crema.
Es así que Aldo Corzo, capitán de Universitario de Deportes, ve con buenos ojos una posible incorporación de Pedro Gallese al ahora tricampeón de la liga peruana de primera división. Espera que se dé su fichaje de cara a la temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto y Copa Libertadores.
"Si viene, sería lindo. Quién no quisiera tener a un arquero como Gallese. Es buena persona y un arquerazo. Hay rumores de todo tipo", le dijo Corzo al programa Doble Punta.