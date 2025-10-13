CD Moquegua, club de la Liga2, denuncia "mensajes que buscan alterar la tranquilidad de su plantel"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado domingo, el CD Moquegua derrotó 2-1 a Unión Comercio en una de las llaves semifinales (ida) de la Liga2, en su temporada 2025.

Sin embargo, el resultado positivo para el CD Moquegua ha quedado de lado, debido a los últimos hechos que se han dado en contra de su plantel. Y es que este elenco, por medio de sus redes sociales, ha reportado que sus jugadores han recibido amenazas.

"El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, hinchas y medios de comunicación que en los últimos días hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico", se lee en el comunicado.

La denuncia de CD Moquegua

Además, desde el cuadro del sur del país lamentaron que este episodio se dé en plena competencia, buscando el ascenso a la primera división.

"Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquildad y desempeño de nuestro plantel", afirman.

Por último, el CD Moquegua sostiene que estos hechos ya han sido informados a las autoridades locales locales para que inicien las investigaciones correspondientes.

"El club ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con quienes colaboramos activamente para la investigación y protección de nuestros jugadores y personal", finalizan en su comunicado.

En tanto, el domingo 19 de octubre, en Tarapoto, se jugará el partido de vuelta de la semifinal. Si Unión Comercio consigue la victoria, se tomará en cuenta la diferencia de goles.

Lo que fue el partido de CD Moquegua ante Unión Comercio

Para la ida, el CD Moquegua tuvo una oncena titular conformada por Renzo Figueroa; Eros Montenegro, Jimmy Jiménez, José Granda, Diego Sánchez, Nicolás Chávez, Cristofer Aguirre, Luciano Centurión, Lucas Rodríguez y Jefferson Collazos.

Por su parte, la visita salió con Matías Córdova; Maelo Reátegui, Jhonny Mena, Osama Jiménez, Neil Marcos, Carlos Montoya, Ángel Ojeda, Chase Villanueva, Gabriel Morales, Nicolás González y Víctor Perlaza.