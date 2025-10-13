Técnico de Sydney FC sobre la adaptación de Piero Quispe: "Es el único que no habla inglés"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevos aires. Para lo que es este tramo final de la temporada 2025, Piero Quispe dejó el Pumas UNAM y pasó a condición de préstamo a Sydney FC.

En el conjunto de Sydney, el volante peruano Piero Quispe ya se entrena y suma minutos en la pretemporada con la camiseta celeste. Espera adaptarse de la mejor manera cuanto antes a su nuevo conjunto, pese a que no domina el idioma inglés a la perfección.

"El único que no habla inglés es Quispe", indicó Ufuk Talay, director técnico del club de la primera división australiana, en breve rueda de prensa como los principales medios de ese país.

En Sydney FC, Piero Quispe usa el dorsal 7. | Fuente: Sydney FC

Lo que busca Sydney FC de Piero Quispe

Más allá que el idioma no sea del dominio del exjugador de Universitario de Deportes, el estratega remarcó que ello no será un impedimento para que pueda comunicarse.

"Nuestro asistente técnico habla español de manera fluida y nuestro chef George también. Aquí hay gente que lo habla y puede hablar con él", agregó respecto al mediocampista internacional con la Selección Peruana.

Además, el entrenador de Sydney FC mencionó que le están brindando a Piero Quispe todas las herramientas posibles para que el mediocampista dé su mejor versión en el corto plazo. Le tienen confianza.

"Lo estamos ayudando para que esté lo más cómodo y entienda qué es lo que queremos de él en lo táctico", añadió el DT de Sydney FC.

Piero Quispe recibe elogios en el Sydney FC

Hay que tener en cuenta que Alex Baumjohann, jefe de Gestión de Jugadores del club, sostuvo que ven al futbolista peruano con un gran valor para brillar en el corto plazo.

"Piero Quispe un jugador de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas, y si lo hace bien y si tiene suficiente tiempo de juego, puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos", indicó en el portal de Sydney FC.