Contundente: Sergio Peña le respondió a Gareca por no seguir en Europa y volver al fútbol peruano

Sergio Peña, para este 2025, dejó el fútbol europeo a sus 30 años de edad para volver a Perú con la finalidad de ponerse -otra vez- la camiseta de Alianza Lima.

Con su llegada a la Liga1, Sergio Peña siguió siendo considerado para la Selección Peruana. Tras las Eliminatorias 2026, el extécnico de la bicolor, Ricardo Gareca, criticó a los jugadores que regresaron al fútbol peruano y ello fue objeto de respuesta de parte del mediocampista blanquiazul.

"Está bien, es la opinión de cada uno. Es un entrenador que nos ayudó muchísimo y su opinión se respeta", dijo Peña al portal Pase Filtrado.

En Alianza, Sergio Peña aún no gana títulos. | Fuente: Club Alianza Lima

La palabra de Sergio Peña por Gareca

Asimismo, el internacional con la camiseta de la blanquirroja sostuvo cuál fue el motivo por el que dejó el fútbol en el Viejo Continente.

"Yo he vuelto al equipo del cual soy hincha. No volví por ninguna otra razón, para ayudar al club a siempre ser mejor", agregó.

Sergio Peña, por ejemplo, debutó como profesional en Alianza Lima en el año 2012. Tres años después, el volante paseó su juego en tierras europeas.

Así, jugó en clubes como el Granada, CD Tondela, FC Emmen, Malmö FF y el PAOK. Tuvo un breve retorno al fútbol nacional con la Universidad San Martín en el 2016.

Lo que le viene a Sergio Peña

Este jueves 16 de octubre, Sergio Peña y Alianza Lima recibirán a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Luego, los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito visitarán a Sport Huancayo. En la tabla de posiciones son sextos con 18 puntos, a 12 unidades del líder Universitario de Deportes.