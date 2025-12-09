Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Champions

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Cusco FC por la Liga1 play-offs. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

8:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cusco FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

12:45 p.m. Villarreal vs. Copenhague – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. Qarabag FK vs. Ajax – Disney+, ESPN

3:00 p.m. Juventus vs. Pafos FC – Disney+ Premium, ESPN 6

3:00 p.m. Bayer Leverkusen vs. Newcastle – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Real Madrid vs. Manchester City – Disney+, ESPN

3:00 p.m. Athletic Club vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. Benfica vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Brujas vs. Arsenal – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Champions League Elite – AFC

05:00 a.m. Sanfrecce Hiroshima vs. Shanghai Shenhua – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. FC Barcelona vs. Benfica – Disney+ Premium

12:45 p.m. Valerenga vs. Paris FC – Disney+ Premium

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Bayern Munich – Disney+ Premium

3:00 p.m. Chelsea vs. AS Roma – Disney+ Premium

3:00 p.m. Manchester United vs. O. Lyon – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Hull City vs. Wrexham – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa do Brasil

7:30 p.m. Cruzeiro vs. Corinthians – Globo, DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa Intercontinental – FIFA

12:00 p.m. Cruz Azul vs. Flamengo – FIFA+, DSports, DGO

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

5:00 p.m. Independiente del Valle vs. LDU Quito – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Youth League – UEFA

08:00 a.m. Brujas vs. Arsenal – UEFA TV, Disney+ Premium

10:00 a.m. Real Madrid vs. Manchester City – UEFA TV, Disney+ Premium