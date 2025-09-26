¿El gol del año en la Liga1? Carlos López y una jugada 'maradoniana' en triunfazo de Sport Boys [VIDEO]

Carlos López, delantero de Sport Boys, firmó el que puede ser el golazo del año en la temporada 2025 de la Liga1 Te Aouesto.
Victoria vital. Sport Boys, en su lucha por no descender, le ganó 3-2 a Alianza Universidad en Huánuco por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.
En este cotejo, el delantero Carlos López dio que hablar. Y es que en el primer tiempo anotó un golazo para Sport Boys frente a Alianza Universidad, en el Estadio Heraclio Tapia, que rápidamente se volvió viral en redes sociales como TikTok y X.
A los 16 minutos de la primera parte, López tomó la pelota por el sector izquierdo y a punta de velocidad y gambetas empezó a sacarse rivales en el camino.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.
Golazo de Carlos López en Sport Boys
Incluso, en el área local, con dos dribles dejó en evidencia a más contrincantes (cuatro en total) que sucumbieron a sus habilidades.
Así, de inmediato, no la pensó dos veces y con un buen remate de derecha cruzado anotó el parcial 2-0 para los dirigidos por el entrenador Juan Carlos 'Pato' Cabanillas.
Además, con el resultado a su favor, Sport Boys llega a los 9 puntos en el Clausura y en la próxima jornada recibe a Comerciantes Unidos. Por su parte, los de la sierra peruana se quedan con 10 unidades y en la fecha que viene visitan a Sport Huancayo.
Para este partido, los del Callao tuvieron una oncena titular conformada por Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Rodrigo Colombo, Luis Urruti; Fidel Martínez, Carlos López y Oslimg Mora.