¿El gol del año en la Liga1? Carlos López y una jugada 'maradoniana' en triunfazo de Sport Boys [VIDEO]

Victoria vital. Sport Boys, en su lucha por no descender, le ganó 3-2 a Alianza Universidad en Huánuco por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En este cotejo, el delantero Carlos López dio que hablar. Y es que en el primer tiempo anotó un golazo para Sport Boys frente a Alianza Universidad, en el Estadio Heraclio Tapia, que rápidamente se volvió viral en redes sociales como TikTok y X.

A los 16 minutos de la primera parte, López tomó la pelota por el sector izquierdo y a punta de velocidad y gambetas empezó a sacarse rivales en el camino.

Golazo de Carlos López en Sport Boys

Incluso, en el área local, con dos dribles dejó en evidencia a más contrincantes (cuatro en total) que sucumbieron a sus habilidades.

Así, de inmediato, no la pensó dos veces y con un buen remate de derecha cruzado anotó el parcial 2-0 para los dirigidos por el entrenador Juan Carlos 'Pato' Cabanillas.

Además, con el resultado a su favor, Sport Boys llega a los 9 puntos en el Clausura y en la próxima jornada recibe a Comerciantes Unidos. Por su parte, los de la sierra peruana se quedan con 10 unidades y en la fecha que viene visitan a Sport Huancayo.

Para este partido, los del Callao tuvieron una oncena titular conformada por Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Rodrigo Colombo, Luis Urruti; Fidel Martínez, Carlos López y Oslimg Mora.