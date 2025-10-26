Melgar vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan hoy y dónde ver por el Torneo Clausura 2025?

Melgar vs. Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En la previa, la tienda de FBC Melgar está en la pelea por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores con su 52 puntos en la Tabla Acumulada. Por su parte, Sport Huancayo cuenta con 45 unidades y lucha por llegar a la Sudamericana.

¿Cómo llegan Melgar y Sport Huancayo a la fecha 16 del Torneo Clausura?

Melgar, que dirige Juan Reynoso, viene de perder 1-0 contra Sport Boys. En tanto, el 'Rojo Matador' llegar de caer 2-1 con Alianza Lima.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el domingo 26 de octubre en el Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa). El recinto tiene una capacidad para 40,370 espectadores.

¿A qué hora juegan Melgar vs Sport Huancayo en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Melgar vs Sport Huancayo comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Melgar vs Sport Huancayo en vivo por TV?

El partido de Melgar contra Sport Huancayo será transmitido vía L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Melgar vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Elías Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Gonzalez, Mathias Llontop; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata; Cristian Bordacahar, Jhamir D’Arrigo y Jhonny Vidales.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Johan Madrid, Josué Herrera; Diego Carabaño, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Ronal Huaccha e Isaias Luján.