Néstor Gorosito no seguirá como entrenador de Alianza Lima tras la derrota ante Sporting Cristal

No va más en Matute. El argentino Néstor Gorosito no seguirá como entrenador de Alianza Lima después de la derrota ante Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva por los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.
RPP pudo conocer que las altas esferas de Alianza Lima decidieron poner punto final al ciclo de Gorosito a pesar de que en octubre pasado se anunció su renovación en el cargo, luego de una buena presentación a nivel internacional.
Sin embargo, el hecho que no se logre la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores es la gota que rebalsó el vaso de cara a la no continuidad del entrenador de 61 años.
La información indica que la administración de Alianza le comunicará su salida a Gorosito en las próximas horas.
Alianza Lima, Perú 4
Ante todo pronóstico, Alianza Lima terminó como Perú 4 y volverá a la Fase 1 de la competición continental en 2026.
El cotejo significó además el último partido de Hernán Barcos, quien no seguirá en la institución victoriana para el próximo año.