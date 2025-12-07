"Le arruinamos la fiesta en su casa y con su gente": Martín Távara tras marcarle un triplete a Alianza Lima en Matute

Sporting Cristal se marcó un objetivo y sigue en carrera. El pasado sábado le ganó por penales a Alianza Lima y aún pelea por clasificar de manera directa a la próxima edición de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Martín Távara, por ejemplo, fue el gran héroe de Sporting Cristal frente a Alianza Lima. El volante zurdo marcó un triplete y selló el empate a lo largo de los 90 minutos reglamentarios en el Estadio Alejandro Villanueva.

Es así que, luego del cotejo, Távara tuvo declaraciones a la prensa local y destacó su trabajo y el de sus compañeros para sacar un triunfo de atrás hacia adelante, pues el cuadro rimense pudo empatar el marcador de 1-3.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Távara, la figura en el Alianza vs. Sporting Cristal

"Muy contento y creo que se trabaja para esto. Hay que disfrutarlo y alargarlo porque se logró el primer objetivo corto. El siguiente rival es importante", sostuvo el mediocampista de la 'SC'.

Luego, declaró en relación a algunas voces -en la previa- que buscaron poner por debajo al equipo que dirige el entrenador brasilero Paulo Autuori.

"Se habló mucho de la jerarquía y se dan cuenta que nosotros tenemos mucha. Muchos jugadores en selección y eso se habla poco. A Cristal lo minimizan mucho y somos un equipo grande también", agregó Martín Távara en Matute.

Por último, el también internacional con la Selección Peruana añadió que "Le arruinamos la fiesta a ellos en su casa y con su gente. Nos motiva más a seguir en el camino y hay un partido importante la próxima semana".

Lo que le viene a Sporting Cristal

Ahora, la tienda rimense de Sporting Cristal pone su mira en Cusco FC, su rival en la gran final de los playoffs de la Liga 1 buscando su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La ida está pactada para el 10 de diciembre en Lima, mientras que la vuelta será el 14 del mismo mes en la ciudad del Cusco.