Alianza Lima tiene "avanzada" la renovación de Néstor Gorosito: "Queremos que 'Pipo' se quede"

Alianza Lima va realizando una temporada 2025 con balance positivo. Aunque no ganó el Apertura, se encuentra en la lucha por el Torneo Clausura y tiene chances intactas por el título de la Liga1 Te Apuesto. En el plano internacional, es el equipo del continente con más partidos jugados a nivel Conmebol pasando por la Libertadores y la Copa Sudamericana, donde se encuentra en los cuartos de final.

El recorrido de Alianza Lima se centra en lo gestado por Néstor Gorosito, el entrenador argentino que llegó este año al club y que va marcando cifras históricas, principalmente en las competencias internacionales.

‘Pipo’ Gorosito cuenta con el respaldo del elenco blanquiazul, donde ya piensan en la renovación de contrato del técnico.

Alianza avanza con la renovación de ‘Pipo’ Gorosito

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, resaltó la intención del club por seguir teniendo entre sus filas al estratega para la próxima temporada y reveló que ya tienen la operación en curso.

“Con 'Pipo' está bastante avanzado. Para nosotros no hay un tema de si queremos que se quede o no. Nosotros queremos que se quede, entendemos que él también”, dijo en diálogo con Full Deporte.

Por la Copa Libertadores, el Alianza de Gorosito eliminó a Nacional (Paraguay), Boca Juniors y Deportes Iquique en la fase previa. Quedó tercero en la fase de grupos y accedió a la Copa Sudamericana. Por los play-offs dejó en carrera al Gremio de Brasil y al Alianza Universidad ecuatoriano, mientras que ahora buscará el pase a las ‘semis’ frente a Universidad de Chile.

FPF mantiene la sanción sobre 'Pipo' Gorosito

La Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso de apelación presentado por Alianza Lima tras las sanciones que se le colocaron al director técnico Néstor Gorosito y a los futbolistas Renzo Garcés y Carlos Zambrano, producto del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes.

Así, Gorosito no podrá estar presente en la zona técnico durante los próximos seis partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura. Los íntimos tendrán las bajas de los zagueros Renzo Garcés durante cuatro fechas y la de Carlos Zambrano por los siguientes dos compromisos.