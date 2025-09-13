Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Alianza Lima tiene "avanzada" la renovación de Néstor Gorosito: "Queremos que 'Pipo' se quede"

Alianza Lima ha jugado 16 partidos internacionales con Néstor Gorosito
Alianza Lima ha jugado 16 partidos internacionales con Néstor Gorosito | Fuente: Liga 1
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, dio detalles sobre la continuidad del técnico Néstor Gorosito para la próxima temporada.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima va realizando una temporada 2025 con balance positivo. Aunque no ganó el Apertura, se encuentra en la lucha por el Torneo Clausura y tiene chances intactas por el título de la Liga1 Te Apuesto. En el plano internacional, es el equipo del continente con más partidos jugados a nivel Conmebol pasando por la Libertadores y la Copa Sudamericana, donde se encuentra en los cuartos de final.

El recorrido de Alianza Lima se centra en lo gestado por Néstor Gorosito, el entrenador argentino que llegó este año al club y que va marcando cifras históricas, principalmente en las competencias internacionales.

‘Pipo’ Gorosito cuenta con el respaldo del elenco blanquiazul, donde ya piensan en la renovación de contrato del técnico.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza avanza con la renovación de ‘Pipo’ Gorosito

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, resaltó la intención del club por seguir teniendo entre sus filas al estratega para la próxima temporada y reveló que ya tienen la operación en curso.

“Con 'Pipo' está bastante avanzado. Para nosotros no hay un tema de si queremos que se quede o no. Nosotros queremos que se quede, entendemos que él también”, dijo en diálogo con Full Deporte.

Por la Copa Libertadores, el Alianza de Gorosito eliminó a Nacional (Paraguay), Boca Juniors y Deportes Iquique en la fase previa. Quedó tercero en la fase de grupos y accedió a la Copa Sudamericana. Por los play-offs dejó en carrera al Gremio de Brasil y al Alianza Universidad ecuatoriano, mientras que ahora buscará el pase a las ‘semis’ frente a Universidad de Chile.

FPF mantiene la sanción sobre 'Pipo' Gorosito

La Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso de apelación presentado por Alianza Lima tras las sanciones que se le colocaron al director técnico Néstor Gorosito y a los futbolistas Renzo Garcés y Carlos Zambrano, producto del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes.

Así, Gorosito no podrá estar presente en la zona técnico durante los próximos seis partidos de Alianza Lima en el Torneo Clausura. Los íntimos tendrán las bajas de los zagueros Renzo Garcés durante cuatro fechas y la de Carlos Zambrano por los siguientes dos compromisos.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima Néstor Gorosito Fernando Cabada Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA