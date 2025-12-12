Pablo Guede llega a Alianza Lima: estilo de juego, esquema y lo que debes saber de nuevo DT blanquiazul

Pablo Guede dirigió también en la segunda división española. | Fuente: EFE

El estilo de Pablo Guede

Una directiva clara que tiene en sus equipos es que el portero es uno más para iniciar el ataque. Por ejemplo, constantemente les pide a sus guardametas que salgan del área lo más posible con la pelota al pie.

"Siempre tenemos uno más porque jugamos con el arquero", es lo que se le escuchaba decir, en su momento, cuando era el DT de Colo Colo, con el que ganó la liga Chilena, Copa y Supercopa de ese país.

Cuatro defensas es su sello abajo. Busca full dinámica en la transición de defensa-ataque, siendo incisivo en pases rápidos, a los espacios y sin pelotazos.

Además, los laterales de Pablo Guede son de vital importancia en sus formaciones y así lo será en Alianza Lima. Busca que tengan proyección y profundidad para centrar desde los costados (Miguel Trauco hacia el 2026 por izquierda, por ejemplo). El volante central, en tanto, es primordial en su esquema con equilibrio, quite del balón y el manejo de la pelota.

En tanto, Pablo Guede cuenta con dos extremos y delantero neto de área, aunque puede variar para jugar con un par de estos últimos al mismo tiempo. Presión en la salida del rival, intensidad para sofocar y quitarle tiempo a los defensas es una constante en sus pedidos.

"Si tiran pelotazos, estamos bárbaro", es lo que se le escucha decir al próximo DT de Alianza Lima en imágenes de la prensa chilena cuando entrenaba al popular 'Cacique'.



Los clubes de Pablo Guede como entrenador

El Palo (España)

Nueva Chicago (Argentina)

Palestino (Chile)

San Lorenzo (Argentina)

Colo Colo (Chile)

Al Ahli (Arabia Saudita)

Monarcas Morelia (México)

Tijuana (México)

Necaxa (México)

Málaga (España)

Argentinos Juniors (Argentina)

Puebla (México)