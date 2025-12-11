Últimas Noticias
¡Oficial! Universitario explicó por qué Jorge Fossati no continuará como entrenador

Jorge Fossati, entrenador de Universitario. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario dio a conocer que Jorge Fossati no será más entrenador crema tras el tricampeonato nacional.

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que Jorge Fossati no será más entrenador del cuadro crema luego de no llegar a un acuerdo para continuar con el vínculo que terminaba en 2026.

"El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, luego de un proceso de negociación entre la Administración y el profesor Jorge Fossati, se dio por concluido el vínculo contractual como Director Técnico del plantel profesional.

Agradecemos a Jorge Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su contribución en la obtención del tricampeonato con los títulos nacionales 2023 y 2025.

Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus respectivos objetivos deportivos. Por ello, le deseamos éxitos al DT y a su cuerpo técnico en los retos personales y profesionales que emprendan.

En los próximos días, el Club deberá evaluar nuevas alternativas y comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico del primer equipo".

Noticia en desarrollo...

Universitario de Deportes Liga1 Jorge Fossati Fútbol Peruano

