Jorge Fossati no sigue en Universitario: ¿cuáles fueron sus números en el año del tricampeonato crema?

Jorge Fossati no va más en Universitario. Pese a ser campeón por segunda vez, el entrenador uruguayo no llegó a un acuerdo con la dirigencia crema sobre nuevos términos en su contrato, más allá que el mismo vencía a fines de 2026.

De esta manera es que se acaba la segunda etapa de Jorge Fossati en Universitario de Deportes, una en donde el DT charrúa le dio el ansiado tricampeonato a la escuadra merengue. Por ejemplo, llegó para reemplazar a Fabián Bustos -quien se marchó a Olimpia- y en su nuevo debut en el Monumental goleó 6-0 a UTC por la Liga1 Te Apuesto.

Así, si tomamos en cuenta lo hecho por Fossati en la 'U' a lo largo de este año 2025, tanto en Liga1 como Copa Libertadores (hasta octavos de final), dirigió 32 partidos a nivel local como internacional.

Los números de Jorge Fossati en Universitario

En esos cotejos, por ejemplo, el entrenador sacó 19 triunfos, 8 empates y tuvo 5 caídas. Es decir, alcanzó el 59,3 % de efectividad. Además, tuvo 49 goles a favor y 24 en contra.

Por otra parte, si es que analizamos lo alcanzado en lo que el año 2023, en donde alcanzó su primer título con el club de Ate, disputó 42 cotejos. Hay que tener en cuenta que, en esa campaña, reemplazó a Carlos Compagnucci.

En ese año futbolístico, Jorge Fossati alcanzó con Universitario 25 victorias, 9 empates y 8 derrotas (66,7 % de efectividad). En lo que respecta a anotaciones, su conjunto llegó a los 63 goles, mientras que recibió 26.

En tanto, en medio de sus dos etapas en Universitario, el estratega uruguayo tuvo un paso por la Selección Peruana, con la cual dirigió amistosos, una Copa América y Eliminatorias al Mundial 2026.

El pronunciamiento de Universitario por Fossati

Fue por medio de un comunicado que en Universitario explicaron brevemente la salida de Jorge Fossati de la dirección técnica de club.

"El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, luego de un proceso de negociación entre la Administración y el profesor Jorge Fossati, se dio por concluido el vínculo contractual como director técnico del plantel profesional", manifestaron en sus redes sociales oficiales.