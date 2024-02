Abogado de Paolo Guerrero enviará un documento formal a la César Vallejo presentando su renuncia al club

El futbolista peruano Paolo Guerrero tiene decidido resolver su contrato con la Universidad César Vallejo, firmado el pasado 2 de febrero, tras las amenazas que recibió su madre Petronila Gonzales por la llegada del goleador histórico de la Selección Peruana a Trujillo.

En entrevista con ‘Encendidos’ de RPP Noticias, el abogado del delantero, Julio García, señaló que las conversaciones con César Vallejo se frenaron y que el club pone en duda la existencia de las amenazas que ha recibido el entorno de Paolo Guerrero.

“Las conversaciones están detenidas hoy. Lo último que tuvimos es una comunicación de ayer en la que formalmente el club pone en duda la existencia de las amenazas. Utiliza la frase ‘de ser ciertas estas amenazas’ y eso nos sorprendió mucho porque veníamos conversando de manera cercana, comprensible en algunos momentos, con disposición a escucharnos del señor Richard Acuña. El lunes por la noche nos habíamos entendido y estábamos cerca definir los términos para una salida de Paolo. El martes no hablamos, el miércoles le llamé con insistencia para comentarle que había novedades en el tema de las amenazas. El tema está congelado. Y anoche recibimos la comunicación en la que conminan a Guerrero a presentarse el sábado 17. Entendemos que la posición de Vallejo cambió y nos parece raro, pues el Gobernador Regional (César Acuña) hizo pública la situación. El último mensaje es muy duro, que no se ajusta a la verdad, que le exige a Paolo a venir y atribuye sus decisiones de no ir a Trujillo a otras causas”, indicó.

Paolo Guerrero renuncia a César Vallejo

Julio García contó que Paolo Guerrero enviará un documento formal presentando su renuncia al club César Vallejo

“Nosotros vamos a remitir hoy una comunicación formal al club, no puede ser por vía notarial porque Paolo está en Brasil, formulando el cese, la renuncia laboral y pidiendo a César Vallejo que, atendiendo los motivos que ocasionan esa renuncia, exonere de todos los plazos de ley y permita que Guerrero sea jugador libre. Si hay una buena disposición o no, se verá en la respuesta que nos van a dar”, explicó el letrado.

Paolo Guerrero, de 40 años, tiene la intención de seguir jugando al fútbol de manera profesional, pero corre contra el tiempo por el cierre del libro de pases en diversos países. En el caso de la Liga 1, la ventana de transferencia se cierra el 26 de febrero.

“Quedan algunas de Sudamérica y la MLS. Él identificó y llegó a un acuerdo por una propuesta que le interesó mucho de César Vallejo, firmó por eso. Está dejando un contrato que a la altura de su carrera es muy atractivo. Tenía esa intención. No ha conversado con ningún club desde que se generó este problema. Paolo tiene entre 10 y 15 días para que se cierren del libro de pases. Guerrero tomó una decisión de jugar solo en Perú o Brasil. Paolo no puede darle el lujo de parar. Los planteles están casi cerrados, como en Perú. Acá tiene una ventaja de que es peruano y no ocupa plaza de extranjero. Esa es la razón, de cara a que Paolo juegue, por la que ponemos en la mesa todas las opciones, pero primero debe estar liberado", manifestó.

