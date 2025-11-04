Impulsar las menores y captar más socios: el plan de Universitario con Franco Velazco hacia el 2028

Velazco reemplazó a Jean Ferrari como administrador temporal. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Franco Velazco en Universitario

Más adelante, destacó la presencia de referentes identificados con la camiseta merengue que actualmente son parte del club.

"Necesitamos tener gente identificada con la 'U'. Está Piero Alva, Jorge Araujo y José Espinoza, nuevo jefe de las menores. Tengo una reunión final con toda el área deportiva y Menores para definir la política de los próximos tres años y su ejecución a partir del año 2026. Colocar al jugador porque eso me va a ayudar a compensar el presupuesto", dijo el también exabogado crema.

Luego, dio cuenta que otra de las ideas de Universitario es aumentar el número de socios de cara al futuro durante su gestión.

"El otro aspecto es incrementar el padrón de socios que nos lleve a poder desarrollar más aún la infraestructura del club para tener más sedes sociales activas, donde el socio nuevo -con otra capacidad de acción- se involucre en la vida social de la institución", remarcó.

Se viene la fiesta de Universitario

Este viernes 7 de noviembre, Universitario recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Será el último duelo de local de los cremas en esta temporada y ya se han vendido más de 55 mil entradas. En su recinto, el cuadro que dirige Jorge Fossati celebrará el 'tri'.