Impulsar las menores y captar más socios: el plan de Universitario con Franco Velazco hacia el 2028

Universitario es el tricampeón del fútbol peruano, pero no se quiere quedar allí y busca que sus divisiones menores sean las mejores en el mediano y largo plazo.
Así lo dictó el administrador provisional de Universitario de Deportes, Franco Velazco Imparato. Este manifestó que la promoción de jugadores de las canteras del club es una de sus políticas base en la gestión administrativa.
"Mi gestión, hasta el 2028, es un trabajo muy detallado y puntual en la unidad técnica de menores del club. Es parte de la propuesta que tiene mi gestión", sostuvo del directivo de Universitario a Gol Perú.