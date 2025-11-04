Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Impulsar las menores y captar más socios: el plan de Universitario con Franco Velazco hacia el 2028

Las menores de Universitario ante Alianza Universidad en la Sub 18.
Las menores de Universitario ante Alianza Universidad en la Sub 18. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El administrador de Universitario dio cuenta de su idea que tiene con el club en el mediano y largo plazo.

Universitario es el tricampeón del fútbol peruano, pero no se quiere quedar allí y busca que sus divisiones menores sean las mejores en el mediano y largo plazo.

Así lo dictó el administrador provisional de Universitario de Deportes, Franco Velazco Imparato. Este manifestó que la promoción de jugadores de las canteras del club es una de sus políticas base en la gestión administrativa.

"Mi gestión, hasta el 2028, es un trabajo muy detallado y puntual en la unidad técnica de menores del club. Es parte de la propuesta que tiene mi gestión", sostuvo del directivo de Universitario a Gol Perú.

Velazco reemplazó a Jean Ferrari como administrador temporal.
Velazco reemplazó a Jean Ferrari como administrador temporal. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Franco Velazco en Universitario

Más adelante, destacó la presencia de referentes identificados con la camiseta merengue que actualmente son parte del club.

"Necesitamos tener gente identificada con la 'U'. Está Piero Alva, Jorge Araujo y José Espinoza, nuevo jefe de las menores. Tengo una reunión final con toda el área deportiva y Menores para definir la política de los próximos tres años y su ejecución a partir del año 2026. Colocar al jugador porque eso me va a ayudar a compensar el presupuesto", dijo el también exabogado crema.

Luego, dio cuenta que otra de las ideas de Universitario es aumentar el número de socios de cara al futuro durante su gestión.

"El otro aspecto es incrementar el padrón de socios que nos lleve a poder desarrollar más aún la infraestructura del club para tener más sedes sociales activas, donde el socio nuevo -con otra capacidad de acción- se involucre en la vida social de la institución", remarcó.

Se viene la fiesta de Universitario

Este viernes 7 de noviembre, Universitario recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Será el último duelo de local de los cremas en esta temporada y ya se han vendido más de 55 mil entradas. En su recinto, el cuadro que dirige Jorge Fossati celebrará el 'tri'.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Franco Velazco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA