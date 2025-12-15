No sigue en Sport Boys: Juan Carlos Cabanillas dejó el puesto de técnico tras finalizar la Liga1 2025

Sport Boys, en un tramo de la temporada 2025, estuvo cerca del descenso. Por lo mismo es que su gerencia deportiva tomó la decisión no continuar con el colombiano Arturo Reyes como entrenador y designó a Juan Carlos Cabanillas como su nuevo director técnico.

Así, con el 'Pato' Cabanillas como DT, Sport Boys sumó puntos y finalmente aseguró su permanencia en la primera división. No obstante, desde su directiva anunciaron la salida de su ahora exDT, quien también fue jugador en el elenco del Callao.

"Sport Boys informa a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública que Juan Carlos Cabanillas ha culminado su etapa al frente del primer equipo del Club", indicaron por medio de un comunicado.

Posteriormente, desde el cuadro rosado mostraron su gratitud por lo hecho por el técnico durante la recta final de la Liga1.

"Le agradecemos su profesionalismo y empeño por la labor desarrollada durante la temporada 2025 y destacamos que, como ídolo de nuestra institución, seguirá ligado siempre a nuestro Club. Gracias por todo, Pato. ¡Vamos Boys, toda la vida!", indicaron.

Lo que fue el regreso de Juan Carlos Cabanillas a Sport Boys

Su anuncio como nuevo DT fue a fines de agosto del presente año. Anteriormente, estuvo en el cargo durante el 2005 y luego en 2009, año en el que se logró el ascenso a primera división. También ha dirigido a UTC, La Peña Sporting así como ser asistente en diversos clubes.

“Me incliné por tu vuelta al club debido a tu capacidad, liderazgo, porque vas a impregnar lo que representa ser un jugador de Sport Boys, por todo lo que tocó vivir como futbolistas y entrenador. Me siento feliz de verte retornar a tu casa”, le dijo Jorge Espejo en su momento.

En lo que tiene que ver con la Tabla Acumulada del 2025, los rosados quedaron en el decimocuarto lugar con 36 puntos.