Pese a ir a la Libertadores: técnico de Cusco FC asegura que "no se valora" lo hecho por sus jugadores

Celebra todo Cusco FC. Y es que el pasado domingo, el cuadro de la Ciudad Imperial derrotó 2-0 a Sporting Cristal por la final vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

Con este resultado, Cusco hace historia al meterse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores (va como Perú 2). En la temporada 2026 jugará ante grandes clubes de Sudamérica y su entrenador, el argentino Miguel Rondelli, destacó lo hecho por los suyos frente a los rimenses.

"Para nosotros, un club de provincia, es un logro importante. Veo el esfuerzo que hacen mis futbolistas y a veces siento que eso no se valora. El partido fue importante porque definió nuestro futuro del próximo año", indicó el DT de Cusco FC en conferencia de prensa.

🏆💛 ¡ESTAMOS EN FASE DE GRUPOS DE LA CONMEBOL LIBERTADORES! 🌎✨



Ganamos con el corazón, con entrega y con el aliento de todo Cusco. Este triunfo nos mete entre los grandes de Sudamérica y confirma que este equipo sigue haciendo historia.#SomosCusco pic.twitter.com/Rkk0SN5DoE — Cusco FC (@CuscoFC_2009) December 15, 2025

La palabra de Rondelli en Cusco FC

Asimismo, criticó a ciertas voces que ningunearon a su conjunto e indicaron que únicamente quedaron arriba de la Tabla Acumulada debido a la altura.

"Dice que cuando vencemos lo hacemos por la altura y que cuando perdemos lo hacemos porque no estamos en la capacidad de estar arriba. Cuando peleamos algo, eso me molesta", mencionó el estratega del club dorado.

Además, Miguel Rondelli aseguró que no le disgusta que Cusco FC no tenga tanta visibilidad como otros conjuntos de la capital peruana en la Liga1.

"No me molesta no contar con notoriedad. Cuando menos tengamos eso, mucho mejor. Molesta que nos quieran bajar el precio", sostuvo el también exentrenador de clubes como Emelec y Universidad Católica de Ecuador.

Lo que el Cusco FC ante Sporting Cristal

Para este partido, Cusco FC tuvo una oncena titular conformada por Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Pierre Da Silva, Carlo Diez, Iván Colman ©; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

En tanto, los celeste salieron con Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González; Maxloren Castro, Fernando Pacheco y Diego Otoya.