Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Sport Boys vs. Atlético Grau: chocan en el Callao por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Guía TV, Sport Boys vs Grau por la liga peruana.
Guía TV, Sport Boys vs Grau por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Sport Boys juega en condición de local contra Atlético Grau en el Estadio Miguel Grau.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Boys vs. Atlético Grau se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La escuadra de Sport Boys no debe dejar pasar más puntos. Y es que los del Callao están comprometidos con el descenso, así que su meta es sumar la mayor cantidad de puntaje en lo que queda del campeonato. Atlético Grau, en tanto, no está lejos de la pelea por un cupo a un torneo internacional como la Copa Sudamericana.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Sport Boys y Atlético Grau a la fecha 10 del Clausura 2025?

El elenco de Sport Boys llega de empatar 2-2 con Cienciano. En tanto, su rival de turno viene de ganarle 2-0 a Alianza Universidad.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el lunes 22 de septiembre en el Estadio Miguel Grau (Callao). El recinto tiene una capacidad para 17,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a la las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por TV?

El partido de Sport Boys ante Atlético Grau será transmitido vía GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sport Boys vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almiron, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Rodrigo Colombo, Luis Urruti; Jostin Alarcón, Carlos López y Oslimg Mora.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, José Bolívar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Juan Garro, Paulo De la Cruz; Neri Bandiera y Raúl Ruidíaz.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Sport Boys Atlético Grau Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA