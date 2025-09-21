Sport Boys vs. Atlético Grau: chocan en el Callao por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Boys vs. Atlético Grau se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La escuadra de Sport Boys no debe dejar pasar más puntos. Y es que los del Callao están comprometidos con el descenso, así que su meta es sumar la mayor cantidad de puntaje en lo que queda del campeonato. Atlético Grau, en tanto, no está lejos de la pelea por un cupo a un torneo internacional como la Copa Sudamericana.

¿Cómo llegan Sport Boys y Atlético Grau a la fecha 10 del Clausura 2025?

El elenco de Sport Boys llega de empatar 2-2 con Cienciano. En tanto, su rival de turno viene de ganarle 2-0 a Alianza Universidad.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el lunes 22 de septiembre en el Estadio Miguel Grau (Callao). El recinto tiene una capacidad para 17,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Sport Boys vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs Atlético Grau en vivo por TV?

El partido de Sport Boys ante Atlético Grau será transmitido vía GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sport Boys vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almiron, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Rodrigo Colombo, Luis Urruti; Jostin Alarcón, Carlos López y Oslimg Mora.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, José Bolívar; Rafael Guarderas, Diego Soto, Juan Garro, Paulo De la Cruz; Neri Bandiera y Raúl Ruidíaz.