Pierina Núñez deja Universitario y vuelve a Europa: ¿qué club español anunció su fichaje?

Universitario sigue su camino para ganar otra vez la Liga Femenina 2025, ahora en su temporada 2025, pero las cremas han sufrido una gran baja para lo que resta de campaña.

Y es que en Universitario de Deportes anunciaron de manera sorpresiva la salida de Pierina Núñez, una de sus principales goleadoras. La delantera peruana deja el conjunto merengue para volver al fútbol europeo en el corto plazo.

"Gracias por tu garra, 'Pieri'. Agradecemos a Pierina Nuñez por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas. ¡Éxitos en tus futuros retos en el exterior, goleadora!", dijeron en las redes sociales de Universitario.

Pierina Núñez y su nuevo equipo en Europa

Así, confimó que la atacante jugará en el Levante, uno de los tradicionales conjuntos del fútbol español.

"¡Bienvenida al Levante Femenino, Pierina. La jugadora peruana llega procedente del Universitario de Deportes", indicaron desde el club del Viejo Continente.

"Con 25 años, la atacante acumula experiencia en distintos escenarios internacionales. Dio sus primeros pasos en el fútbol peruano, defendiendo la camiseta de Universitario en 2016 y luego la de Sporting Cristal en 2017. Su talento le abrió las puertas a Europa, donde debutó en el fútbol español con el DUX Logroño B en la temporada 2019/20, llegando a disputar encuentros con el primer equipo en la Primera Iberdrola", dijeron respecto a Pierina Núñez.

Además, agregaron que "es habitual en la Selección Peruana, con la que ha disputado la Copa América Femenina en dos ocasiones (2018 y 2022)". Hay que tener en cuenta que su contrato con la 'U' iba hasta fines del 2025.

Así se juega la Liga Femenina

De los equipos participantes en el certamen, solo seis serán los que pasarán a la etapa de los playoffs, tanto en Apertura como el Clausura. También, los dos conjuntos que queden en los últimos lugares de la tabla acumulada perderán la categoría.

Asimismo, se dio cuenta de cómo es que será la modalidad de clasificación, en la Liga Femenina, hacia la Copa Libertadores. De esta manera, el que gane el Apertura (Apertura) va a la Libertadores 2025, el que se imponga en el Clausura a la del año 2026 y el campeón nacional clasificará a la de la campaña 2027.