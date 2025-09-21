Liga 1: Sport Boys se enfrentará ante Grau por la fecha 10

Grau se mide ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau mañana a las 19:30 horas. El partido será supervisado por Diego Haro Sueldo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 19:30 horas, Sport Boys recibirá a Grau en el estadio Miguel Grau, por la fecha 10 de la Liga 1.

Así llegan Sport Boys y Grau

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys llega con resultado de empate, 2-2, ante Cienciano.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau llega triunfante luego de ver caer a Alianza Universidad con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 4 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó en empate a 3.

Diego Haro Sueldo es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Alianza Universidad: 26 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sport Huancayo: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Sport Huancayo: 26 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alianza Lima: 1 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Melgar: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Sport Boys y Grau, según país