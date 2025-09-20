Juan Pablo II vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 10 del Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape (Lambayeque). El partido corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

En La Florida no lograron recuperarse rápido de la derrota en Cusco y el empate sin goles en el Gallardo con Alianza Atlético ha insertado dudas sobre las opciones de Sporting Cristal, que está cuatro puntos por debajo del elenco dorado.

Afrontando en Chongoyape una visita sin el factor de la altura, los de Paulo Autuori van con la obligación de ganar después de tres jornadas. En la zaga volverá Miguel Araujo tras cumplir su fecha de sanción.

Al frente está un Juan Pablo II que mira medianamente de lejos la lucha por la permanencia, aunque no ha cerrado por completo su salvación.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Juan Pablo II vs Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

Tras descansar a mitad de semana, en su último partido Juan Pablo II venció como visitante a Alianza Atlético por 0-1. Por su lado, Sporting Cristal igualó sin goles en la reciente jornada en el Gallardo con Alianza Atlético.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Juan Pablo II ante el elenco de Sporting Cristal está programado para el domingo 21 de septiembre en el Estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape (Lambayeque). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 000 espectadores, aproximadamente.

Cristian Benavente debutó con Sporting Cristal en el duelo ante Alianza AtléticoFuente: Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m

En Venezuela, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 2:15 p.m.

En España, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 10:15 p.m

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs Sporting Cristal EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Juan Pablo II vs. Sporting Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Juan Pablo II vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Yoshimar Yotún ©, Christofer Gonzales; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Renzo Alfani ©, Juan Peralta, Josué Cánova, Emiliano Villar, Nilson Loyola, Nahuel Rodríguez, Christian Flores, Cristhian Tizón y Cristian Ramírez.

Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Últimos resultados

13/09/2025 | Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II – Clausura

22/08/2025 | Juan Pablo II 0-0 Cusco FC – Clausura

16/08/2025 | UTC 0-0 Juan Pablo II – Clausura