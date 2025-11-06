Cusco FC vs. Sport Boys: horarios y canales TV del partido por el Torneo Clausura 2025 de Liga1

Cusco FC vs. Sport Boys se enfrentan esta semana EN VIVO y EN DIRECTO en un partido válido por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

La escuadra de Cusco tiene la obligación de ganar para recuperar el segundo lugar de la Tabla Acumulada. El elenco que dirige el DT Miguel Rondelli está en la tercera ubicación con 64 puntos, a solo una unidad de Alianza Lima. En tanto, el Sport Boys cuenta con 36 puntos y ya está salvado del descenso.

¿Cómo llegan Cusco FC y Sport Boys a la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

Cusco FC viene de empatar 2-2 con Alianza Universidad, en tanto que los rosados llegan de igualar por el mismo marcador con UTC.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Sport Boys por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 7 de noviembre en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

🔜 PRÓXIMO PARTIDO ⚽



🆚 Cusco FC

📆 Viernes 07/11

🕐 1:00 p.m.

🏟️ Estadio Inca Garcilaso de la Vega

📍 Cusco



🎟️ Compra tus entradas virtuales, Tribuna Rosada VIP y banderolas: https://t.co/lhJHaCu3Sr#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/WZ4Aw4oagX — Club Sport Boys Association (@sportboys) November 5, 2025

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a la 1:00 p.m.



, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partidoCusco FC vs Sport Boys empieza a la 1:00 p.m..

En Ecuador, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Cusco FC vs Sport Boys empieza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Cusco FC vs Sport Boys en vivo y online?

El partido de Cusco FC contra Sport Boys será transmitido vía TV por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cusco FC vs Sport Boys: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez; Iván Colman, Lucas Colitto; Nicolás Silva y Juan Tévez.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Hernán Da Campo, Leonel Solís, Oslimg Mora, Jostin Alarcón; Carlos López y Luis Urruti.