Siguen las salidas: Jhilmar Lora dejó de ser jugador de Sporting Cristal

Sporting Cristal ya piensa en lo que será temporada 2026. Y es que no solo jugará la Liga1, sino que estará en la Copa Libertadores a partir de la Fase 2.

El pasado miércoles, en Sporting Cristal dieron cuenta de las salidas de Nicolás Pasquini, Alejandro Duarte y Fernando Pacheco. Ahora, este jueves, fue el turno de la despedida del lateral derecho Jhilmar Lora.

"¡Muchas gracias por todo, Jhilmar! Jhilmar Lora no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde el Fútbol Formativo, siendo parte del plantel profesional que obtuvo el título nacional de 2020", fue lo que le dijeron a Cristal en una publicación en sus redes sociales oficiales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¡Muchas gracias por todo, Jhilmar!



Jhilmar Lora no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde el Fútbol Formativo, siendo parte del plantel profesional que obtuvo el título nacional de 2020. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante estos años con la… pic.twitter.com/1WzSLOadtx — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 18, 2025

Posteriormente, desde la tienda rimense tuvieron palabras de agradecimiento para su ahora exjugador en la liga peruana de primera división.

"Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante estos años con la Celeste. ¡Muchos éxitos!", le dijeron. Debutó como profesional en el club del Rímac en el año 2019. Durante su etapa en el cuadro que viste con camiseta celeste, ganó una Liga 1; la de la temporada 2020.

Paulo Autuori se queda en Sporting Cristal

Por su parte, el director de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, dio a conocer que la permanencia de Paulo Autuori no está en peligro después de la derrota celeste ante Cusco FC por los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

"Este es un proyecto futbolístico serio, no es amical. La historia de Paulo se respeta, él tiene una hoja de vida exitosa y nosotros valoramos esas capacidades. Se firmó un compromiso con él para desarrollar un proyecto y tenemos que ser consecuentes", le dijo a RPP.

Además, agregó que "mi experiencia y la de Paulo son bastante importantes como para no volvernos a equivocar. El hincha desea el título al igual que nosotros, y debemos manejar los tiempos y tomar las decisiones".