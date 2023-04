Este domingo, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa tras la mala racha de resultados del equipo rimense en el torneo local y Copa Libertadores, y sobre la reafirmación de la continuidad de Tiago Nunes como entrenador.

En tal sentido, el directivo del conjunto 'celeste' se refirió al mal momento deportivo del club: "El un momento muy importante, quisiera agradecer las muestras de cariño mostrando el respaldo al proyecto y también las críticas que asumo como tal, sabemos que esto es futbol y soy el máximo responsable de la institución".

Sobre los altercados con algunos hinchas de Sporting Cristal, Raffo sostuvo: "No vamos a permitir ningún acto de violencia ni manifestación desmedida que no vaya a las formas y el respeto a Sporting Cristal y vamos a tomar las medidas del caso".

En la misma línea, el directivo sostuvo: "Tampoco vamos a soportar críticas desmedidas hacia los jugadores y el comando técnico porque ellos no están al día a día y como presidente no lo voy a tolerar. Yo acepto la crítica, pero no de manera desmedida, más aún por haber iniciado como lo hicimos, como el haber entrado a una fase de grupos de la Copa Libertadores".

Sobre la posibilidad de reforzar el equipo hacia la segunda parte del año, Raffo indicó: "Hemos identificado el rendimiento de algunos jugadores que empezaron a destacar. Luego de muchas charlas, hay algunas acciones en la que con tan poco tiempo no podemos ser tan contundentes, pero hay algunos errores y oportunidades de mejora, por lo que aprovecharemos que en 40 días se abre el periodo de registro".

Por último, Raffo agregó: "No podemos dejar de ver los resultados que este grupo obtuvo y que son muy importantes y representan algo muy importante para el club".

Sporting Cristal vs. The Strongest:

El siguiente encuentro de Sporting Cristal será ante The Strongest por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El compromiso está pactado para este martes 2 de mayo a partir de las 9:00 pm (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.