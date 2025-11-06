Sporting Cristal descartó salida de Paulo Autuori: "Es totalmente falso"

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, respaldó al entrenador brasileño Paulo Autuori en su cargo como DT de la dirección técnica del cuadro celeste en medio de rumores de salida.

"Es totalmente falso. Lo puedo decir de manera categórica que nosotros estamos tranquilos con el comando técnico que lidera Paulo Autuori. Tenemos firmado un contrato hasta el 31 de diciembre del 2026", señaló en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP.

"Siempre hay personas que sueltan este tipo de informaciones. No sé con qué ánimos, pero nosotros dentro del club con mucha tranquilidad y que bueno que me lo pregunten para que el hincha y la opinión pública que les gusta el fútbol sepan que en el club no hay ninguna incomodidad", agregó.

En otro momento, Zevallos confirmó la continuidad de Autuori pase lo que pase con Cristal de cara al lugar que ocupe con miras a la Copa Libertadores 2026.

"En lo absoluto. Él llegó el 19 de abril y el contrato firmado parael próximo año. No hay ninguna condición que debe terminar en uno u otro puesto. La gente dirá que no se ha logrado el objetivo, pero el reflejo del trabajo es en la convocatoria en los seis jugadores convocados", culminó.

Gustavo Zevallos, director deportivo de Cristal, en entrevista con RPP | Fuente: RPP

Tabla de posiciones en Liga1: