Paulo Autuori toma con prudencia triunfo sobre Ayacucho FC: "No sé si ganamos o nos sacarán los puntos"

Sporting Cristal venció 3-0 a Ayacucho FC en el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Sin embargo, la victoria ha sido tomada con prudencia por Paulo Autuori.

En conferencia de prensa, el técnico brasileño aseguró que tendrá que esperar si el triunfo con el cuadro ayacuchano es válido, pues existe la posibilidad de que el club sea descalificado del campeonato.

"Hay que esperar. No sé si ganamos el partido. Contra Binacional hemos ganado y nos sacaron los puntos. Como están hablando que Ayacucho va a ser despedido, entonces vamos a ver. Si pasa, va a ser una lástima", indicó Paulo Autuori.

Técnico felicitó a sus jugadores

A pesar de la incomodidad por no saber el futuro del partido ganado, felicitó a sus jugadores por el buen desempeño dentro del campo de juego y que solo bastaba de tiempo para encontrar buenos resultados.

"Hay que felicitar a los muchachos por el partido. Sí, hemos ganado como podríamos haber ganado otros partidos que no hemos logrado. Pero es un tema de tiempo", indicó al inicio.

"El equipo tiene una semanita para trabajar, las cosas pasan porque es un equipo en construcción. Más allá de cualquier cosa, hay que felicitar a los muchachos”, finalizó.