Liga1 confirmó la fecha y hora del Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Universitario se llevará a cabo en la fecha 14 del Torneo Clausura.
Fecha y hora confirmadas. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) confirmó la programación de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, donde destaca el encuentro entre Sporting Cristal vs Universitario de Deportes.
De acuerdo con la programación, el cotejo entre ambas escuadras se disputará el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional desde las 8:00 p.m. hora peruana.
El otro encuentro a destacar en la fecha es el Alianza Lima vs Sport Boys, que se jugará el jueves 16 en el Estadio Alejandro Villanueva a las 8 de la noche.
Programación fecha 14 del Torneo Clausura
Domingo 12 de octubre
Ayacucho FC vs ADT
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Las Américas
Alianza Atlético vs Los Chankas
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Cusco FC vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 13 de octubre
UTC vs Cienciano
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Germán Contreras
Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:15 p.m,
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Martes 14 de octubre
Melgar vs Alianza Universidad
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: UNSA
Miércoles 15 de octubre
Sporting Cristal vs Universitario
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Nacional
Jueves 16 de octubre
Alianza Lima vs Sport Boys
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Nacional
Descansan
- Sport Huancayo
- Atlético Grau