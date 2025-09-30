Últimas Noticias
Liga1 confirmó la fecha y hora del Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura

Sporting Cristal recibirá en el Nacional a Universitario
Sporting Cristal recibirá en el Nacional a Universitario | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Sporting Cristal vs Universitario se llevará a cabo en la fecha 14 del Torneo Clausura.

Fecha y hora confirmadas. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) confirmó la programación de la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, donde destaca el encuentro entre Sporting Cristal vs Universitario de Deportes.

De acuerdo con la programación, el cotejo entre ambas escuadras se disputará el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional desde las 8:00 p.m. hora peruana.

El otro encuentro a destacar en la fecha es el Alianza Lima vs Sport Boys, que se jugará el jueves 16 en el Estadio Alejandro Villanueva a las 8 de la noche.

Programación fecha 14 del Torneo Clausura

Domingo 12 de octubre

Ayacucho FC vs ADT

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Las Américas

Alianza Atlético vs Los Chankas

  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs Comerciantes Unidos

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

UTC vs Cienciano

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Germán Contreras

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

  • Hora: 3:15 p.m,
  • Estadio: C.D. Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

Melgar vs Alianza Universidad

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: UNSA

Miércoles 15 de octubre

Sporting Cristal vs Universitario

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nacional


Jueves 16 de octubre

Alianza Lima vs Sport Boys

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: Nacional

Descansan

  • Sport Huancayo
  • Atlético Grau
Tags
Universitario de Deportes Sporting Cristal Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

