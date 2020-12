Jorge Cazulo ya sabe lo que es ser campeón con Sporting Cristal. | Fuente: De Chalaca | Fotógrafo: Pedro Monteverde

Sporting Cristal lo empezó ganando con gol de Emanuel Herrera en la final de Fase 2 de la Liga 1 2020 ante Ayacucho FC, pero se dejó empatar y, en posterior tanda de penales, el cuadro de la sierra peruana logró el título de esta etapa. En el Estadio Monumental de Ate, Jorge Cazulo fue uno de los que anotó para los celestes desde los 12 pasos.

Jorge Cazulo, luego del choque entre Sporting Cristal y Ayacucho FC, habló por la derrota celeste, que lo hará jugar las semifinales de la Liga 1, nuevamente ante los 'Zorros'. Sabe que su equipo tiene con qué comprar su boleto a la final contra Universitario de Deportes.

"Fue un partido complicado. Sabemos que las finales son así y lo que me queda es la fortaleza de tener la cabeza en alto. En la lotería de los penales lo terminamos perdiendo y me hubiese gustado llegar a la final como campeones. Estamos fuertes y de pie, como siempre", sostuvo Cazulo, volante de Sporting Cristal, a Gol Perú.

Jorge Cazulo, pieza clave para Sporting Cristal

Pese a la derrota, el experimentado volante tiene claro que, en las semifinales, el trámite sería parecido. "En el gol, ellos nos nivelaron y no estuvimos claro; no terminamos bien y no queríamos esta posiblidad (de jugar las semifinales), pero estamos de pie. Las semifinales van a ser parecidas, de mucho estudio y no hay tiempo para lamentos. Si nos hubiese tocado ganar era lo mismo. Hay que pensar en lo que viene y a seguir metiéndole", añadió.

El partido de ida por las semifinales de la Liga 1 2020 entre Sporting Cristal y su par de Ayacucho FC será este miércoles 9 de diciembre. Por su parte, la vuelta se llevará a cabo el sábado 12 del mismo mes.