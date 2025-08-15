Sporting Cristal no pudo viajar a Juliaca a menos de 24 horas del partido ante Binacional: ¿a qué se debe?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal visita a Deportivo Binacional este sábado 16 de agosto (5:30 p.m. horario peruano) en el marco de la jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, el cuadro celeste no pudo viajar a Juliaca para el partido.

RPP pudo conocer que el avión que iba a trasladar al primer equipo de Sporting Cristal presentó algunos inconvenientes técnicos. Es de esta manera que la tienda rimense se quedó en la ciudad de Lima a menos de 24 horas de lo que será el encuentro frente a Binacional.

Ahora, la idea es que el cuadro de Cristal se traslade a la ciudad de Juliaca en las primeras horas de la mañana del sábado y posteriormente vaya al Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

La previa del partido de Sporting Cristal contra Binacional

La 'SC' llega fuerte en todas sus líneas, especialmente en la zona defensiva debido que no suma ni un gol en contra en el arco defendido por Diego Enríquez.

En la previa, los dirigidos por Paulo Autuori vencieron 1-0 a Melgar en el Alberto Gallardo. Por su parte, el popular 'Poderoso del Sur' empató en condición de visitante contra Juan Pablo II College.

¿Cuándo y dónde juegan Binacional vs Sporting Cristal en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 16 de agosto en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca). El recinto tiene una capacidad para 20,030 espectadores.

La oncena de Sporting Cristal saldría con Diego Enríquez; Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Christofer Gonzales, Nicolás Pasquini, Leandro Sosa, Ian Wisdom y Fernando Pacheco.



En tanto, locales van con Facundo Silva; Michel Rasmussen, Carlos Pérez, Franchesco Flores, Nilson Loyola; Arthur Gutiérrez, Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Juan Carranza; Lucas Rodríguez y Marlon Torres.