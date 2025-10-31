Universitario avanza rápido: Álvaro Barco confirmó la fecha para la Noche Crema 2026

Los festejos en Universitario de Deportes continúan tras la obtención del tricampeonato, pero el plantel ya está de regreso en los entrenamientos. Si bien la ‘U’ ya aseguró el título, la idea de Jorge Fossati es seguir dando el máximo en los dos partidos que le quedan por jugar.

Universitario volverá a la acción recién el viernes 7 de noviembre, cuando enfrente a Deportivo Garcilaso en el Monumental. Ese día será la premiación oficial para los cremas. Tras ello se detiene el certamen por la fecha FIFA y su último cotejo será en Andahuaylas ante Los Chankas.

La ‘U’ aún busca terminar como ganador del Torneo Clausura de forma invicta y conseguir el mayor porcentaje posible de puntos en la Tabla Acumulada.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026?

Eso sí, el haber alcanzado su objetivo con anticipación le permite a Universitario ya poner en marcha la planificación para la próxima temporada. En ese sentido, Álvaro Barco, gerente deportivo del club, confirmó la fecha para la Noche Crema 2026, la jornada de presentación del equipo.

“Están definidos algunos partidos internacionales. Vamos a hacer partidos internacionales fuera del país porque vamos a llegar a la Noche Crema con toda la expectativa que el hincha pueda venir a ver por primera vez al equipo. El 24 de enero es la fecha”, dijo el GOLPERÚ.

Universitario se prepara para el 2026

En tienda merengue ya tiene previstas las vacaciones para el plantel y organizar la pretemporada, clave para una campaña donde volverán a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Lo bueno de haber salido campeones es que nos va permitir contar con unas buenas vacaciones y pretemporada, pensando que el campeonato por el momento está fechado para el 30 de noviembre”, señaló el directivo.

Universitario también trabaja en la conformación de su plantilla, a la que en un 80 % aseguró su renovación. En la ‘U’ buscarán refuerzos y tienen confianza de dar con los jugadores que cumplan con las necesidad del comando técnico.

“A la ‘U’ lo podemos comparar con cualquier club de Sudamérica de primer nivel y hoy tenemos la posibilidad de poder escoger y buscar mejores alternativas de jugadores que quieren venir a la institución”, sentenció Álvaro Barco.