Liga 1: Se enfrentan Los Chankas y Ayacucho FC por la fecha 17

En la previa de Los Chankas vs Ayacucho FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 1 de noviembre desde las 13:00 horas en el estadio Los Chankas.

El próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, Ayacucho FC visita a Los Chankas en el estadio Los Chankas, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga 1.

Así llegan Los Chankas y Ayacucho FC

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas ganó su último duelo ante Sporting Cristal por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC viene de vencer a Deportivo Garcilaso en casa por 4 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 9 goles y 10 le han convertido.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Los Chankas se quedaron con la victoria por 1 a 2.

Horario Los Chankas y Ayacucho FC, según país