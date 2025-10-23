"Todos juntos": hinchas de Sporting Cristal realizaron caluroso banderazo previo a partido ante Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal va con todo. Los celestes, este jueves a las 8:00 p.m. horario peruano, reciben a Universitario en el Estadio Nacional en un partido clave en el marco de la fecha 14 (pendiente) del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Si bien Sporting Cristal cuenta con pocas chances de llevarse la segunda parte de la temporada, no baja los brazos y no se guarda nada frente a los cremas. Justamente, los hinchas del equipo que dirige el director técnico Paulo Autuori ponen de su parte para motivar a sus jugadores.

Y es que los fanáticos de Cristal realizaron el último miércoles por la noche el popular banderazo para brindarle todo su apoyo a los jugadores del primer plantel.

Sporting Cristal se motiva

Este gesto se llevó a cabo en la sede de la Florida, en el distrito limeño del Rímac, y los futbolistas agradecieron el mismo.

A ritmo, de bombo, platillos y hasta fuegos artificiales es que los hinchas de la 'SC' dieron un claro mensaje de unidad de cara a la recta final del Clausura en la campaña 2025. Fueron más de 200 fanáticos los que se dieron cita en la casa rimense.

Las imágenes del banderazo fueron subidas por las redes sociales de Sporting Cristal y las mismas ya tienen miles de reproducciones.

Hay que tener en cuenta que, por otra parte, únicamente las tribunas Sur, Oriente y Occidente del Nacional han sido habilitadas para este cotejo del fútbol peruano.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs Universitario en vivo por TV?

El partido de Sporting Cristal ante Universitario será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.